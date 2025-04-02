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Создана Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО)
21 февраля 1920 года создана Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО)
Главной целью плана ГОЭЛРО стало восстановление и дальнейшее развитие электроэнергетики страны, а вместе с тем — и развитие промышленности и сельского хозяйства в государственных масштабах. План ГОЭЛРО — первый государственный план, который положил начало всей последующей системе планирования в СССР, обусловив будущие пятилетки.
План ГОЭЛРО был рассчитан на 10–15 лет. К 1935 году советская энергетика вышла на мировой уровень, заняв третье — после США и Германии — место в мире. План дал мощный толчок для развития советской электроэнергетики, а также позволил создать энергетическую базу тяжелой промышленности.
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