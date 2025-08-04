По указу императрицы Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь

21 февраля 1784 года по указу императрицы Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

Ещё пятью годами ранее решением Александра Суворова на берегах Севастопольской бухты были построены первые земляные укрепления и размещены русские войска. А датой основания Севастополя считается 14 июня 1783 года. В этот день были заложены первые каменные постройки города. Правда, документально решение императрицы Екатерины Великой оформилось почти через год.

Автором имени «Севастополь», которое получила главная база Черноморского флота, считается Екатеринославский и Таврический генерал-губернатор князь Потемкин. В переводе с греческого языка Севастополь означает «величественный».