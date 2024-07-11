Львовско-Сандомирская операция. Впервые опубликованы документы центрального архива Министерства обороны РФ 13 июля 2024 года - 80 лет со дня начала широкомасштабного наступления на Львов На чтение: 1 минута

13 июля 1944 года Красная Армия начала широкомасштабное наступление на Львов, которое продолжалось две недели и завершилось полным освобождением города от немецко-фашистских захватчиков. Ко дню 80-й годовщины начала Львовско-Сандомирской операции Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом публикует ранее неизвестные архивные документы, посвящённые освобождению территорий Западной Украины и Польши от фашистских захватчиков.

Документы по Львовско-Сандомирской операции (13 июля – 29 августа 1944 года) впервые опубликованы в спецразделе на портале История.рф , который содержит материалы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) и предназначен для знакомства специалистов и широкой публики с первоисточниками по истории Великой Отечественной войны.

– Львовско-Сандомирская операция стала шестым из десяти сталинских ударов, нанесённых по войскам Третьего рейха и его сателлитов, – рассказал научный сотрудник Российского военно-исторического общества Рамазан Урусов. – В результате действий 1-го и 4-го Украинских фронтов группа армий «Северная Украина», будучи отброшена на 200 км, понесла колоссальные потери: 32 дивизии, включая коллаборационистскую дивизию СС «Галичина», потеряли от 50 до 70 % своего личного состава, ещё 8 оказались полностью уничтожены.

В одном из докладов по данной операции описываются препятствия, с которыми пришлось столкнуться советским войскам: «Оборонительная полоса подготавливалась в течение двух месяцев и представляла из себя долговременную жёсткую оборону с использованием выгодных естественных рубежей, командных высот, с которых хорошо просматривалась и простреливалась местность в сторону наших войск.

Особое внимание противник уделял организации опорных пунктов и узлов сопротивления, с большим насыщением артминомётных средств, сильным ПТО и плотным минированием подступов к ним. Кроме того, противник имел несколько мощных противотанковых районов на направлении опасных в противотанковом отношении на переднем крае и в глубине обороны насыщенных средствами ПТО».

В то же время архивные документы подтверждают, с какой стремительностью осуществлялось наступление советских войск в ходе боёв по освобождению территории советской Украины и юго-восточной Польши. Так, в одной из опубликованных кратких сводок сообщается, что «14.07.1944 г. после действий усиленных разведотрядов и ввода основных сил армии, наступающие соединения первого эшелона прорвали оборону противника на участке: Бзовица — Осташовце шириной 18 км и углубились на 5-6 км, захватив первую и вторую линию траншей».

27 июля 1944 года соединения Красной Армии освободили Львов, Станислав (совр. - Ивано-Франковск) и Перемышль. С 29 июля по 1 августа форсировали реку Висла. Так, шаг за шагом, километр за километром советские войска выдавливали нацистов из Украины и Польши.

– Это были ожесточенные бои. Безвозвратные потери Красной Армии в ходе Львовско-Сандомирской операции составили более 65 000 человек. Кто бы мог тогда подумать, что спустя 80 лет на Украине воцарится нацистский режим, а памятники подвигу советских воинов будут цинично уничтожаться. По заявлению местных властей, в одной только Львовской области за 2023 год было снесено 312 советских памятников и памятных знаков, в том числе монументов и обелисков красноармейцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

– сказал Рамазан Урусов.

Всего в подборке опубликован 21 документ: доклады, боевые донесения, оперативные сводки. Российское военно-историческое общество продолжит публикацию рассекреченных документов из фондов Центрального архива Министерства обороны.

По материалам официального сайта Российского военно-исторического общества

Обложка: Командиры и бойцы за обсуждением боевого задания Львовско-Сандомирской наступательной операции. Источник: warspro.ru