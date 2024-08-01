К 110-летию начала Первой мировой войны

1 августа, в день 110-й годовщины вступления России в Первую мировую войну, в 11.00 на Поклонной горе (Москва) состоится церемония возложения венков к подножию памятника Героям Первой мировой войны. Акции памяти пройдут также в ряде регионов России.

В церемонии в Москве примут участие: Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков ; актив Российского военно-исторического общества, сотрудники Музея Победы, а также представители общественных организаций.

Первый общенациональный памятник героям и жертвам Первой мировой войны был установлен Российским военно-историческим обществом в Москве на Поклонной горе в 2014 году к 100-летию начала войны. Автор монумента - Народный художник России Андрей Ковальчук . На церемонии открытия присутствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин .

Усилиями РВИО памятники, посвященные Героям и жертвам Первой мировой, открыты также в Гусеве, Калининграде, Кирове, Липецке, Пскове, Ставрополе, Саранске, Туле; а также в Сербии и Словении. Несколько монументов установлено во Франции, где сражался Русский экспедиционный корпус.

Церемонии возложения цветов к памятникам Героям Первой мировой войны 1 августа пройдут и в ряде регионов России - городах Тула, Липецк, Оренбург, Псков, Саранск, Калининград. Память соотечественников почтят минутой молчания.

Справка:

Первая мировая война 1914 – 1918 гг. стала одним из наиболее кровопролитных и масштабных конфликтов в истории человечества. Россия вступила в вооруженный конфликт 1 августа 1914 года, после того как Германия официально объявила войну Российской Империи. В вооруженном конфликте, продолжавшимся 4 года, с одной стороны стал Четверной союз - Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция (Османская империя), с другой блок Антанта, который составляли Россия, Сербия, Франция, Великобритания, Греция, Бельгия, Румыния, США и др.

Общее количество погибших составило более 10 млн. человек. Распались четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская. Миллионы мирных жителей стали беженцами или попали в плен, экономики многих европейских стран оказались подорваны.

По материалам с официального сайта Российского военно-исторического общества