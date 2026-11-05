События В Москве объявили лауреатов Премии имени Тарле 05.11.2026Опубликован список номинантов Премии имени Е.В.Тарле 08.10.2026В Тамбовской области открыт памятник Преподобному Силуану Афонскому 11.08.2026VI Летняя школа для учителей обществознания в Москве 21.06.2026В Екатеринбурге открыт памятник Алексею Балабанову 17.06.2026Мемориальная доска Евгению Тарле открыта в Москве 10.06.2026Фестиваль «Шкинь-Опера» посвятили А.С. Пушкину 09.06.2026XII книжный фестиваль «Красная площадь» стартовал в Москве 05.06.202612 ... 167