XII книжный фестиваль «Красная площадь» стартовал в Москве

Сегодня начал свою работу XII книжный фестиваль «Красная площадь». Одним из главных событий первого дня фестиваля стала презентация книги «От Советского информбюро. 1941-1945», которую представили ИД «Комсомольская правда» и Российское военно-историческое общество.

В основе издания – сотни архивных документов и фотографий. Акцент в книге сделан на оперативных сводках Совинформбюро. Именно эти сообщения на протяжении 1418 дней войны были для миллионов советских людей главным источником надежды на Победу.

- Книга сделана в рамках большой документальной серии, которую издает «Комсомолка» уже много лет при поддержке Российского военно-исторического общества. Книга совершенно замечательная! Она будет интересна буквально каждому, потому что сделана на основе оригинальных текстов и оригинальных документов. Вы прикасаетесь к первоисточнику и узнаете так много того, о чем вам в искаженном виде могли преподносить разного рода исторические публицисты, интерпретаторы. Поэтому я очень рекомендую эту книгу. Здесь идет речь практически о всей истории Великой Отечественной войны. Много новых документов, касающихся и совершенно закрытых тем покушения на Сталина и гибели его сына после плена. Это самая, что ни на есть подлинная историческая правда. И я с огромным удовольствием всегда листаю, читаю, изучаю такие книги, потому что они позволяют погрузиться на время в эпоху. Это как «машина времени»! - сказал Владимир Мединский, Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества.

Модератором презентации выступил заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Евгений Сазонов . Он подчеркнул, что сборник «От Советского информбюро» продолжает классическую подборку документов, посвященных Великой Отечественной войне.

Как отметил автор-составитель Владимир Долматов , книга охватывает события, начиная с планирования гитлеровцами операции «Барбаросса» в ноябре 1940 года и заканчивая последней победной сводкой 15 мая 1945 года. Весь материал разбит на три больших хронологических раздела. Такая структура, по словам авторов, позволяет читателю проследить, как наша армия прошла путь от тяжелой обороны до полного разгрома врага.

Отдельное внимание уделяется работе легендарного диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана . Всего за время войны он прочитал 2 000 сводок Совинформбюро, Приказы Верховного Главнокомандующего, более 120 экстренных сообщений. Фразы «Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!» и «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» навсегда вошли в историю Отечества.

Своими воспоминаниями о Юрии Левитане поделилась Народная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова :

- Это счастье пройти по жизни 23 года рядом с Юрием Борисовичем Левитаном. Он не был у нас педагогом, но его наставления я пронесла через всю жизнь. Деликатный, тактичный, душевный человек. Мы с ним общались замечательно! Он продолжал трудиться до самых последних дней. Последняя наша встреча была буквально за два дня до того, как он скончался. Он планировал поехать в Белгородскую область на встречу с ветеранами – рассказала Анна Шатилова .

Рассказывая о книге, она отметила большое количество уникальных фотоматериалов.

- Хорошо, что здесь огромное количество черно-белых фотографий. И когда бывают встречи телевизионщиков, я говорю о фотокорреспондентах, о кинооператорах. Сколько их погибло в годы войны! И какую историю они оставили для нас в этих черно-белых фотографиях! Эти мужественные люди воевали камерой, - отметила Анна Шатилова .

Напомним, в 2020 году силами Российского военно-исторического общества был открыт первый в Стране памятник «Фронтовому оператору». В первый день его посетили потомки более 60 военных операторов. Монумент установлен в Красногорске вблизи Российского государственного архива кинофотодокументов, где бережно хранят тысячи метров военной кинохроники.

XII книжный фестиваль «Красная площадь» проходит с 4 по 7 июня. Программа Российского военно-исторического общества представлена в Павильоне 6 «История Отечества».

С программой можно ознакомиться по ссылке: https://rvio.ru/activities/news/programma-rvio-i-soyuza-pisatelej-rossii-na-xii-knizhnom-festivale-krasnaya-ploshad

Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества