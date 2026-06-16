Мемориальная доска Евгению Тарле открыта в Москве

Сегодня на здании Дипломатической академии МГИМО Министерства иностранных дел РФ была открыта мемориальная доска в честь выдающегося историка Евгения Викторовича Тарле.

Памятный знак установлен Российским военно-историческим обществом на фасаде дома, в котором Евгений Тарле работал с 1944 по 1955 годы.

- На лекции Тарле было невозможно попасть. Туда не надо было заманивать студентов. Они заходили с другим курсом, с другим потоком, потому что это было невероятно интересно. Мы сегодня не можем посмотреть его лекцию – кинозаписи не сохранились. Но мы можем почитать его книги, которые читаются, как исторический роман. Я всех вас призываю: покупайте собрание сочинений Тарле. Это первое в истории полное собрание его сочинений, так как предыдущее, вышедшее еще в начале 60-х годов, было неполным. И начинайте изучение истории вместе с Евгением Викторовичем Тарле! - сказал Владимир Мединский, помощник Президента России, Председатель Российского военно-исторического общества.

Напомним, по инициативе Научного Совета РВИО, в историческом сообществе 2025 год прошел под знаком Памяти Евгения Викторовича Тарле. Тогда было объявлено о создании мемориальной доски, а также о первом современном переиздании полного собрания сочинений Евгения Тарле , включая ранее не изданные труды.

Памятная доска выполнена в классическом стиле. Скульптор Денис Стритович воплотил образ историка в момент выступления на лекции перед студентами.

- Работая над доской, мы с Денисом неоднократно уточняли и текст, и ракурсы, рассматривали разные варианты. В результате появилась не банальная табличка, а настоящее произведение искусства, которое смотрится очень уместно на историческом здании МГИМО, - отметил Владимир Мединский .

- В ходе совместной работы над доской, благодаря настойчивости Российского военно-исторического общества, помощи Министерства иностранных дел, мы обнаружили интереснейшие материалы в Академии Наук, которые тоже войдут в это собрание сочинений. Они посвящены эпохе Екатерины II. А вы знаете, что в 2028-м году мы будем отмечать 300-летие Великой императрицы. Так что это наш подарок к этому юбилею. Появление памятной доски Евгения Викторовича Тарле на здании МГИМО – это знаковое событие. Евгений Викторович стоял у истоков создания МГИМО, был первым заведующим кафедры. Когда работала комиссия МИДа, куда входил Евгений Тарле, он не раз говорил о том, что в контексте послевоенной политики очень большую роль будет играть молодое поколение дипломатов-международников, которое и надо готовить в Институте международных отношений. Так что здесь для Евгения Викторовича – родное место. У нас в библиотеке на Вернадского висит портрет работы Герасимова, нашего выдающегося художника, который нам в свое время подарила семья Евгения Викторовича. Теперь и здесь, и на Вернадского, дух Евгения Викторовича будет материально ощущаться за счет этой доски, и за счет портрета. Так что спасибо всем, кто принимал в этом участие, - поделился ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

От имени выпускников МГИМО выступил заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Любинский :

- Хотел бы высказать слова благодарности и признательности Владимиру Ростиславовичу Мединскому за саму идею, за труды над ее реализацией. Это действительно произведение искусства. И мне кажется, что для молодого поколения наших дипломатов, которые будут каждый день проходить мимо этой доски в МГИМО, это будет очень достойным напоминанием о глубоких традициях, которые имеет наша дипломатия. И о трудах великого ученого, которое очень созвучно современному положению дел в мире. Читайте историю, читайте историков, - сказал он.

Напомним, в 2025 году Российским военно-историческим обществом была учреждена Премия имени Е.В. Тарле за выдающийся вклад в историческое просвещение. Первыми Лауреатами Премии стали: митрополит Симферопольский и Крымский Тихон ( Шевкунов ), директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев , старший научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны РФ Алексей Исаев .

В 2026 году в рамках Премии имени Е.В.Тарле Российским военно-историческим обществом учреждена отдельная номинация «Премия Тарле. Учитель» для преподавателей истории, разрабатывающих и использующих лучшие практики преподавания предмета на основании государственного учебника.

Академик Евгений Викторович Тарле при жизни был признан классиком исторической науки, которому удавалось сочетать научность и увлекательность изложения. Он оставил после себя около 600 научных работ, охватывающих период от Средних веков до начала ХХ века. Многие из его трудов актуальны и в наши дни.

Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества