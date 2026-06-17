В Екатеринбурге открыт памятник Алексею Балабанову

В Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи состоялось торжественное открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову.

В церемонии приняли участие: помощник Президента России, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский , режиссер, Народный артист РСФСР Никита Михалков, полпред Президента в УрФО Артем Жога, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также актеры, снимавшиеся в фильмах Балабанова и представители Свердловского рок-клуба.

Алексей Балабанов работал на стыке веков. Его фильмы «Брат», «Брат 2», «Про уродов и людей», «Груз 200», «Морфий», «Кочегар» и другие отличались прямым разговором со зрителем и навсегда вошли в золотой фонд российского кинематографа.

- Он поймал нерв своего времени. Он смог не просто передать эпоху, передать годы, в которых он жил, он передал, мне кажется, суть русского человека во многом. Именно поэтому это великий русский творец. Я говорю «творец», потому что он писал сценарии, сам придумывал своих героев, сам снимал кино, создавал, творил под ключ , - отметил Владимир Мединский . - У меня в руках новый учебник обществознания для 10-го класса. Со следующего года он будет в школе, совсем новый. Вот здесь, в разделе «Культура», случайно я увидел портрет режиссера Алексея Балабанова . Он здесь родился, вырос, и вот сейчас благодаря прекрасному памятнику он сюда вернулся и навсегда останется у себя на Родине и в наших сердцах.

Картины Балабанова традиционно отличались мрачностью и пессимизмом, что было характерно для настроений того времени, однако даже в своих самых депрессивных работах он находил место для юмора и иронии.

- Он создавал атмосферу, которая как-то сама собою превращалась в его высказывания. Это человек, который высказывался Богом данным ему языком — кинематографом. Так как он высказывался абсолютно от себя и абсолютно искренне, это никак не было продиктовано временем, интересом, трендом, модой, какой-то необходимостью. Он пел свои картины. Они разные, не все одинаковые для меня. Но то, что он был сам собой в этих картинах и отвечал за каждый кадр и за каждое слово, делают его картины абсолютно вневременными. Они как вино набирают сил. И каждая его картина со временем никак не стареет, потому что она не делалась ради чего-то в эту секунду , — сказал Никита Михалков.

Сын Алексея Балабанова поблагодарил за увековечивание памяти об отце.

- Для любого фильма самое главная проверка — проверка временем. Если спустя 10–20–30 лет смотрят, значит, он получился. Отдельное спасибо всей администрации города. Понимаю, насколько сложно всех привезти. Папа вернулся домой , - подчеркнул Федор Балабанов .

Автор памятника изобразил Алексея Балабанова сидящим в пустом грузовом трамвае — частом герое его фильмов, а стены и кабины вагона украшены плакатами музыкальных групп и афишами кинолент, отсылками к фильмам и биографии уральского режиссера.

Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества