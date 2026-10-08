Опубликован список номинантов Премии имени Е.В.Тарле

В числе номинантов: Директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов ; директор Военного музея Карельского перешейка» Баир Иринчеев ; директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург) Валерий Крылов ; Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин ; научный руководитель Института российской истории РАН Юрий Петров ; писатель Захар Прилепин ; директор Музейно-мемориального комплекса «Победа» (г. Южно-Сахалинск) Юрий Филипенко и другие эксперты.

Премия имени Е.В.Тарле в области популяризации истории России и достижений исторической науки учреждена в 2025 году по инициативе Председателя РВИО Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова . Премия призвана способствовать сохранению исторической правды о героическом прошлом нашего Отечества, укреплению связи народов и поколений, поддержке лучших достижений исторической науки и популяризации истории Отечества, развитию новых форм просвещения.

В состав жюри Премии входят признанные авторитеты в области исторической науки и массовых коммуникаций: помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский ; Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ; Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, Президент Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Александр Чубарьян ; ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов ; Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев .

Напомним, лауреатами Премии прошлого года стали: митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) (премия I степени), руководитель научно-просветительского проекта «Цифровая история» Егор Яковлев (премия II степени) и старший научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации Алексей Исаев (премия III степени).

Церемония вручения Премии состоится 3 ноября в Москве.

В 2026 году в рамках Премии имени Е.В. Тарле для действующих учителей истории Российское военно-историческое общество учредило специальную номинацию – «Премия имени Тарле. Учитель». Список этой номинации будет опубликован дополнительно.

Основной список номинантов Премии имени Е.В.Тарле опубликован по ссылке: https://tarle.history.ru/nominees