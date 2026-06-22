VI Летняя школа для учителей обществознания в Москве

C 22 по 24 июня в Московском Государственном университете имени М.В. Ломоносова проходит ежегодная VI Летняя школа-2026 для учителей обществознания российских школ по теме «Межпредметные связи истории и обществознания».

Пленарное заседание состоялось 22 июня в 10:30. Участие в мероприятии приняли:

- Референт Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, кандидат исторических наук, ответственный секретарь гослинеек учебников истории и обществознания Владислав Кононов ;

- Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский ;

- Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Валерий Фёдоров ;

- Программный директор Российского военно-исторического общества Александра Коновченко ;

- Руководитель Центра социально-гуманитарного общего образования Института содержания и методов обучения им. В.С.Леднева Илья Лобанов .

В условиях сокращения часов на обществознание и увеличения часов на историю, а также обновления содержания обоих предметов и подходов к их преподаванию задача Летней школы-2026 – помочь учителям:

- овладеть навыками построения межпредметных связей, в частности, методикой раскрытия обществоведческих понятий на историческом материале в рамках школьного курса истории;

- освоить ценностный подход к преподаванию гуманитарных предметов (в том числе – на уроках «Разговоры о важном»);

- способствовать ознакомлению учителей с новыми методиками преподавания ценностей «поколению Z», в том числе – через развитие у школьников навыков критического мышления, стратегического прогнозирования, социальной архитектуры.

На базе Летней школы будут развернуты дискуссионные сессии и круглые столы, в которых примут участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Института содержания и методов обучения им. В.С.Леднева, Российского военно-исторического общества (РВИО), Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), методического центра образовательной программы «Обучение служением» Высшей школы экономики, ведущие эксперты в сфере общего образования, профессора и преподаватели факультета государственного управления МГУ.

В ходе дискуссионных сессий и круглых столов участники обсуждают вопросы как с преподавателями Летней школы, так и друг с другом, обмениваясь опытом.

Участникам Летней школы ФГУ МГУ вручены сертификаты МГУ об окончании Летней школы. ​

По всем вопросам участия в Летней школе ФГУ МГУ можно обращаться к менеджеру Летней школы ФГУ МГУ Марии Сухаревой ( SuharevaMA@spa.msu.ru ).

Подробнее ознакомиться с программой Летней школы можно на сайте Факультета государственного управления Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Фото: пресс-служба МГУ

Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества