В Москве объявили лауреатов Премии имени Тарле

Премия имени Е.В.Тарле в области популяризации истории России и достижений исторической науки учреждена в 2025 году по инициативе Председателя РВИО Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова . В 2026 году номинантами Премии стали 47 экспертов в области исторического просвещения: представители науки, музейного дела, массмедиа, кино и телевидения.

- Премия вручается всего второй раз, и мы не ожидали такого количества заявок и претендентов. На основную премию Научный Совет и жюри отбирали из 50 номинантов. Между членами большого жюри были споры о том, как справедливее и правильнее оценить усилия наших выдающихся популяризаторов истории. В этом году мы впервые награждаем и учителей истории — тех, кто выходит за рамки класса: разрабатывает новые методики преподавания или сам становится популяризатором, успешным блогером, выступает на конференциях. Мы получили заявки из 75 регионов страны, почти тысячу, и выбрали 26 номинантов, из которых жюри определило трех победителей, - сказал помощник Президента России, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Он отметил, что статуэтка Премии имени Тарле является самой красивой в мире.

- Это самая красивая статуэтка лауреата Премии в мире. Оскар тихо завидует. Богиня истории Клио, её трубы фанфары и весы, она опирается на книги. Если мы возьмем это как историческую пирамиду, то наверху историки, чиновники, которые занимаются популяризацией истории, а в фундаменте, в основании исторического просвещения – учителя. Поэтому мы решили сделать специальную номинацию для учителей, - подчеркнул Владимир Мединский.

Церемония награждения прошла в знаковом месте – в актовом зале Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. В этом здании Евгений Викторович Тарле работал с 1944 по 1955 гг. Имя академика занимает особое место в истории учебного заведения.

- Сердечно приветствую в здании МГИМО, где многие годы работал Евгений Викторович Тарле. Здесь, как говорится, стены «дышат» эпохой 1950-ых годов, когда Тарле пришел сюда, привел нескольких преподавателей из Московского государственного университета, из Академии наук. К институту, к студентам он относился с огромной любовью. Если взять сборники воспоминаний студентов первых выпусков, то почти каждый, когда пишет о своей учебе в МГИМО, начинает с Евгения Викторовича Тарле , - сказал Ректор МГИМО, Академик Российской академии наук Анатолий Торкунов.

В 2026 году на здании Дипломатической академии Российским военно-историческим обществом была открыта мемориальная доска Евгению Викторовичу Тарле . Скульптор Денис Стритович воплотил образ историка в момент выступления на лекции перед студентами.

Научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, академик Российской академии наук Александр Чубарьян подчеркнул важность Премии для молодых исследователей и ученых.

- В последнее время, особенно среди молодых наших исследователей, есть некий нигилизм в отношении деятелей нашей науки советского периода. Сталкиваюсь с некоторыми студентами, аспирантами, которые даже не знают многих фамилий выдающихся ученых, работавших в то время. И в этом смысле фигура Евгения Викторовича Тарле дает возможность говорить о преемственности. О том, что мы отдаем должное тем нашим ученым, которые работали в советское время. Мне кажется, это имеет большое и научное, и нравственное значение, - подчеркнул Александр Чубарьян. - Очень важно, что сегодня в числе номинантов помимо ученых есть и учителя. Это значение просветительского направления нашей работы, но это подтверждает и значение школьного преподавания. Думаю, что мы можем быть удовлетворены. Время подтвердило важность и значение присуждения Премии имени Тарле.

Сохранение исторического наследия особенно востребовано на фоне курса Запада на фальсификацию истории. Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветствии к лауреатам и участникам церемонии вручения премии имени Е. В. Тарле. Текст зачитал первый замглавы МИД РФ Сергей Бутин.

- Сегодня, когда страны Запада целенаправленно воплощают в жизнь агрессивный курс на фальсификацию истории, трудно переоценить востребованность усилий, направленных на сохранение культурно-исторического и духовного наследия Родины, воспитание молодежи в духе любви к Отчизне , - отметил Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что Евгений Тарле внес неоценимый вклад в развитие и укрепление потенциала отечественной исторической школы.

Лауреатом Премии Тарле I степени стал Сергей Нарышкин – Директор Службы внешней разведки РФ, Председатель Российского исторического общества. Издание рассекреченных материалов из архива Службы внешней разведки РФ к 80-летию Победы стало значимым вкладом в борьбу за торжество исторической правды о Второй мировой войне.

- Разведка, являясь особой сферой государственной деятельности, обязана строго сохранять свои секреты. От этого зависят и безопасность государства, и жизни людей. При этом у Службы внешней разведки России есть и другой долг – долг перед будущими поколениями, долг перед историей. Отдельные документы, по мере того как исчезает их оперативная значимость, должны становиться предметом исследования и надёжной базой для исторического просвещения. Исходя из этого постулата, Служба внешней разведки и задалась целью реализовать этот проект — шеститомник архивных документов, находящихся в Службе внешней разведки, - сказал Сергей Нарышкин.

Лауреатом Премии Тарле II степени стал историк, писатель, член Научного Совета Российского военно-исторического общества Артём Драбкин. Его труд соединяет личную память и историю страны, передавая будущим поколениям опыт тех, кто был непосредственным участником событий. Более 3000 интервью ветеранов Великой Отечественной Войны, более 23 изданий тиражом в полмиллиона книг, которые переведены на 7 языков, Драбкин написал сценарии 42 документальных фильмов.

- Сразу хотел бы отметить, что Премия не совсем моя. Это Премия всех тех историков, кто больше 25 вместе со мной собирали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, работали в архивах, писали книги, сценарии документальных фильмов, создавали образовательные проекты. За каждым из этих проектов - труд десятков людей, который получил сейчас такую высокую оценку , - отметил Артём Драбкин.

Лауреатом Премии Тарле III степени стал журналист, писатель и телеведущий Леонид Млечин . В его творческой биографии – почти 20 книг в серии «Жизнь замечательных людей», телепроекты «Особая папка» и «Документальное кино». Леонид Млечин совмещает две роли: публициста и историка. Его аудитория исчисляется десятками миллионов пользователей, зрителей и читателей.

- Совершен тронут и потрясен получить такую награду в присутствии почетного жюри и вместе с такими людьми в стенах здания, в котором когда-то учился мой оте ц, - поблагодарил Леонид Млечин.

Премию вручил Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев.

- Время, в которое мы живем, оно, конечно, очень непростое. Но это время, которое сопровождается невероятным интересом к нашей истории, к историческим знаниям. Такого количество документальных фильмов, снимающихся сейчас, никогда не снималось за всю историю , - подчеркнул Олег Добродеев.

В 2026 году в рамках Премии имени Е.В. Тарле Российское военно-историческое общество впервые учредило специальную номинацию – «Премия имени Тарле. Учитель» для преподавателей истории, разрабатывающих и применяющих лучшие практики преподавания предмета на основании государственного учебника. В список номинантов вошли 26 учителей из 11 регионов России, в том числе - победители Федерального конкурса методических разработок по историческому просвещению. В 2026 году на конкурс было принято 983 заявок из 75 регионов России. 15 из них стали призерами и победителями конкурса и вошли в список претендентов номинации «Премия Тарле. Учитель».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал, что премия имени Е.В. Тарле станет еще одним стимулом для развития педагогического мастерства и новых достижений в деле исторического просвещения.

- Урок истории часто становится первым серьезным разговором школьника о судьбе Отечества, о выборе и ответственности человека. От учителя во многом зависит, каким будет этот разговор, появится ли у ребенка интерес к семейной истории, захочет ли он больше узнать о родном крае, прочитать воспоминания, прийти в музей. Опыт наших лауреатов показывает – как много возможностей открывает своим ученикам увлеченный, подготовленный педагог, – добавил Сергей Кравцов.

Лауреатом «Премии Тарле. Учитель» I степени стал Джон Шемякин (Самарская область). Учитель истории и обществознания, преподаватель мировой художественной культуры Образовательного центра «Южный город». Педагог, писатель и известный популяризатор истории. Более 200 видеороликов, десятки миллионов просмотров среди молодежной аудитории.

Лауреат Премии II степени в номинации «Премия Тарле. Учитель» — Антон Игоревич Пчелинцев (Москва) . Старший преподаватель кафедры истории Московского государственного университета имени Ломоносова, учитель истории гимназии МГУ. В своей работе он объединяет историческую науку с практикой школьного преподавания. На портале «История.РФ» представлены разработанные коллективом исторического факультета МГУ под руководством Антона Пчелинцева единые учебные презентации.

Лауреат Премии III степени в номинации «Премия Тарле. Учитель» стала Евгения Меньшикова (Республика Бурятия). Преподаватель истории, обществознания и права Лицея-интерната №61. Её авторская разработка «Декодер истории» развивает у ребят навыки критического мышления и работы с информацией. Евгения Игоревна помогает ученикам увидеть связь между историей страны и родного края.

Как отметили собравшиеся эксперты, Премия имени Евгения Викторовича Тарле стала важнейшим событием года в мире Отечественной исторической науки.

Для справки:

Премия им. Е.В.Тарле призвана способствовать сохранению исторической правды о героическом прошлом нашего Отечества, укреплению связи народов и поколений, поддержке лучших достижений исторической науки и популяризации истории Отечества, развитию новых форм просвещения.

В состав жюри Премии входят: помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский ; Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ; Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, Президент Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Александр Чубарьян ; ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов ; Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев .

Первыми Лауреатами Премии в 2025 году стали : митрополит Симферопольский и Крымский Тихон ( Шевкунов ), директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев , старший научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны РФ Алексей Исаев .

Организаторы Премии: Российское военно-историческое общество и Московский государственный институт международных отношений МИД России при поддержке Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.