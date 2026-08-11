В Тамбовской области открыт памятник Преподобному Силуану Афонскому

В Тамбовской области в рабочем поселке Новая Ляда состоялось открытие памятника Преподобному Силуану Афонскому. Дата мероприятия была выбрана не случайно - 10 августа Православная церковь чтит Собор Тамбовских святых — праздник тех, чей земной путь и духовный подвиг были связаны с Тамбовской землей.

Участие в торжественной церемонии приняли Советник Председателя Российского военно-исторического общества, Почетный гражданин Тамбовской области Ростислав Мединский.

- В этот торжественный День мы собрались здесь, чтобы поприветствовать друг друга и молитвенно почтить память Собора Тамбовских Святых , чьи Имена славит вся Россия .

Это Святитель Питирим Тамбовский, Праведный воин Фёдор Ушаков, старец Амвросий Оптинский, Преподобный Серафим Саровский и многие другие. Их труды и духовный Подвиг освещали эту Землю , а служение Господу явило достойный пример для ныне здравствующих.

В сонме этих Святых – один из самых почитаемых Православной Церковью Подвижников XX века, воин Христов – Преподобный Силуан Афонский.

Символично, что достойный Памятник Преподобному Силуану мы открываем в год 160-летия со Дня его Рождения с Божьей помощью и при всемерной поддержке Помощника Президента Российской Федерации, Председателя Российского военно-исторического общества, Союза Писателей России Владимира Мединского !

Уверен, что каждый человек найдет в образе этого Святого что-то близкое

и священное по законам нравственности и морали. Ведь любить ближнего, хранить единство, не терять надежды на милость Божию и не отчаиваться –то Духовное наследие , которое оставил нам Преподобный Силуан Афонский.

Храм в его честь , открытый в 2014 году, гармоничен как по внешнему архитектурному облику, так и внутреннему убранству с огромным божественным вкусом.

Убеждён, что сегодня мы стали участниками События, которое навсегда войдёт в летопись духовной Истории нашего Отечества .

Пусть эти творения станут не просто архитектурным украшением, а Местом притяжения наших Душ, источником нравственной силы для тех, кто ищет Утешение и Правду.

Особо отмечу, что идея создания Памятника родилась, прежде всего, при знакомстве с удивительным по красоте Храмом , посетив который, всем сердцем чувствуешь особую духовную радость.

Верю, что опыт стяжения святости, который веками хранился и оберегался, будет одухотворять и преображать каждого человека.

Выражаем искреннюю Благодарность и Признательность Создателям великолепных Храма и Памятника Преподобному Силуану Афонскому !

Мира Вам и Добра, радости и надежды, благополучия вашим близким при полном Здравии.

Да поможет нам Бог! Спасибо, - отметил Ростислав Мединский в своем выступлении.

Инициатива установки памятника Преподобному Силуану Афонскому принадлежит Российскому военно-историческому обществу и лично Советнику Председателя РВИО Ростиславу Мединскому , идею которого поддержало Правительство Тамбовской области. Проект получил благословение Митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия.

Памятник установлен на территории Храма Преподобного Силуана Афонского и станет новым местом притяжения для паломников и туристов, интересующихся духовным наследием Тамбовщины.

Преподобный Силуан Афонский (в миру Семен Иванович Антонов) родился в селе Шовском Тамбовской губернии в 1866 году. В 1892 году он прибыл в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона на Афоне, где спустя несколько лет был пострижен в монашество с именем Силуан. Прожив сорок шесть лет в обители, « хранил ум и сердце от посторонних помыслов, очищал их от страстей для молитвенного предстояния Богу, утверждая, что это самый короткий путь ко спасению».

Российское военно-историческое общество и Тамбовское Региональное отделение РВИО уделяют особое внимание сохранению памяти о подвижниках Русской Православной Церкви, связанных с Тамбовским краем. В октябре 2017 года в рамках проекта «Аллея российской славы» в Тамбове открыли памятник святителю Луке (В.Ф. Войно-Ясенецкому), в ноябре 2019 года в Мичуринске — преподобному Серафиму Саровскому.

Также в рамках рабочей поездки Ростислав Мединский осмотрел обновленную экспозицию Музейного центра «Наследие земли Тамбовской», посвященную развитию Тамбовского края в XVIII-XIX вв. Концепция строится на освещении истории Тамбовщины через призму рассказа о выдающихся деятелях, в разные годы внёсших большой вклад в развитие региона и оставивших свой след в истории России.

Так, в разделе, посвященном писателям, появился комплекс материалов о Евгении Баратынском (1800-1844) - уроженце Тамбовской губернии, раздел «Музыка» пополнился материалами о князе Юрии Голицыне (1823-1872), хоровом дирижере и композиторе. Также в экспозиции представлена визитная карточка одного из самых известных и авторитетных русских адвокатов Федора Плевако (1842-1908).

Кроме того, Часовню интерактивной зоны «Тамбовская крепость» украсили уникальные предметы церковной утвари из фондов Тамбовского областного краеведческого музея.

Напомним, Музей «Наследие Земли Тамбовской» был открыт в марте этого года. Идея проекта принадлежала Советнику Председателя Российского военно-исторического общества Ростиславу Мединскому . Под его руководством и непосредственном участии была разработана концепция будущего Музея. За это время Музейный центр посетили более девяти тысяч человек. Посетители с большим удовольствием делятся своими впечатлениями о посещении экспозиции.

- Спасибо создателям Музея за интересную экспозицию и множество интерактивных зон. С интересом узнали о великих земляках земли Тамбовской.

- Музей потрясающий! Замечательные сотрудники – истинные знатоки своего города! Выражаем благодарность за интересную, познавательную экскурсию. Желаем процветания, и больше интересных экспозиций для Музея. Большое спасибо!

- Невероятные впечатления! Очень понравился Музей, экспонаты, ну и, конечно же, персонал! Подробная информация, представленная и рассказанная очень увлекательно! Огромное спасибо!

- Спасибо за познавательную экскурсию. Даже относительно зная историю Тамбовской области, узнала много новых, интересных фактов. Обязательно буду рекомендовать посетить Музей своим знакомым.

- Поражает история Тамбовской земли, концентрация событий и великих персоналий, связанных с ней. Прекрасный, структурированный, яркий рассказ экскурсовода запомнится надолго!

- Мы много путешествуем по городам России, но эта экскурсия произвела неизгладимое впечатление и навсегда останется в нашей памяти.

Проект является настоящим музейным навигатором области, объединившим в едином пространстве всю историю Края сквозь призму славящих его личностей. Работа Музея способствует привлечению туристов, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию традиционных духовных ориентиров, нравственному и эстетическому обогащению.