Фестиваль «Шкинь-Опера» посвятили А.С. Пушкину

В подмосковном селе Шкинь состоялся V Международный культурно-просветительский фестиваль «Шкинь-Опера». В этом году грандиозное событие приурочено ко Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Приветствие по случаю фестиваля направил помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский:

- За эти годы фестиваль, объединивший поклонников классического искусства, любителей русской истории, просветителей и хранителей культурно-исторического наследия России, стал одним из ключевых событий в культурной жизни нашей страны. Символично, что в этом году фестиваль проходит в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, великого поэта, воспевавшего красоту нашей природы, силу духа и героизм русского народа, присуще ему милосердие и стремление к справедливости. Александр Сергеевич изучал историю Отечества, прививал читателю любовь к отеческим гробам, почтительно и бережно относился к русскому языку.

Великая русская культура всегда отличалась высокой духовностью, мощным нравственным началом. Уверен, что и нынешний фестиваль в полной мере отразит её объединяющую силу, способность делать мир добрее и лучше. Неслучайно сердцем всех мероприятий Шкинь Оперы является Свято-Духовский храм, на площади возле которого пройдут основные события - говорится в сообщении.

Фестиваль организован в родовой усадьбе братьев Бибиковых, древнейшего российского рода. Уникальное культурное событие объединило музыку, литературу, театр, историю и народное творчество. Литературное наследие А.С.Пушкина прошло красной нитью через программу фестиваля в различных музыкальных жанрах – опере, классических и фольклорных музыкальных произведениях.

- Для меня большая честь и большое удовольствие приветствовать всех в этом буквально дышащем историей месте - в родовом имении Бибиковых на фестивале «Шкинь-Опера». Фестиваль проводится уже в пятый раз, и он стал по-настоящему такой доброй, хорошей традицией и местом встречи всех неравнодушных к истории и культуре нашей страны - сказал начальник Управления Президента Российской Федерации по государственной политике и гуманитарной сфере Владимир Бочарников.

- Я хочу просто сказать всем огромное спасибо за вашу преданность фестивалю. Встреча друзей на Шкиньской земле была бы невозможна без поддержки всех тех, кто вкладывает свой талант, силы, средства в то, чтобы этот праздник нас радовал. И я думаю, теперь так будет ежегодно. Хочу вас поздравить с нашей очередной встречей! - подчеркнул заместитель начальника управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель Председателя Российского Военно-исторического общества, Председатель Оргкомитета фестиваля «Шкинь-Опера» Николай Овсиенко.

Перед началом фестиваля в Свято-Духовском храме села Шкинь состоялся торжественный молебен. После богослужения состоялся концерт духовной музыки с участием концертного хора Детской хоровой школы имени А.В. Свешникова и академического хора «Русский канон» Московского государственного института культуры.

О просветительском значении фестиваля сказал Митрополит Крутинский и Коломенский Павел :

- Думаю, фестиваль для каждого из нас - это замечательный повод поразмышлять и об Александре Сергеевиче Пушкине, и о его творчестве, в котором он воспевал наше Отечество, наши просторы, красоту земли русской и душу русского человека. И, конечно, каждый, кто внимательно читал его стихи, произведения, мог получить для себя какие-то назидания, вдохновительные слова. Хочется пожелать, чтобы все его труды, стихи, поэмы, всё его творчество вдохновляло каждого человека, кто хочет увидеть и познать красоту нашего русского мира.

Днем на главной сцене выступили ведущие коллективы страны: Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова; Государственная академическая симфоническая капелла России, Симфонический оркестр Московской областной филармонии; Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, Духовой оркестр Коломенской филармонии; ансамбль песни и танца «Казачья застава» Пензенской областной филармонии; а также актеры театра и кино, Народный артист России Виктор Никитин и Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев и другие почетные гости.

В этот день прозвучали фрагменты из опер «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Петра Чайковского, «Алеко» Сергея Рахманинова, фрагменты из сюиты «Метель» Георгия Свиридова, «Пушкинские вальсы» и второй акт моноспектакля «Евгений Онегин» на музыку Сергея Прокофьева; фрагменты рок-оперы «Капитанская дочка» Ольги и Андрея Петрова и многие другие музыкальные произведения. Также будут представлены литературно-музыкальная композиция «Пушкин. Голос времени» в постановке Яны Колобайцевой, второй акт из балета «Бахчисарайский фонтан» на музыку Бориса Асафьева в хореографии Константина Иванова.

Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества