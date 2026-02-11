Когда выходит очередное видео, затрагивающее тему преступлений нацистов, в комментариях неизбежно начинается «конкуренция жертв», — дискуссия о том, каких жертв нацизма было больше. Как побороть это деструктивное явление? Как сформировать адекватный подход к этой теме? Как выстроить научный подход к памяти о жертвах нацизма так, чтобы никого не обидеть? Об этом Егор Яковлев порассуждал вместе с заведующим Архивным отделом Центра «Холокост» Леонидом Абрамовичем Тёрушкиным.