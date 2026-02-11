Январское чудо. Подвиг Красной Армии в селе Ильино/ Егор Яковлев
11.02.2026
На прошедшем фестивале «Неизвестная Вторая мировая» Егор Яковлев рассказал о малоизвестном сюжете Великой Отечественной - подвиге Красной Армии в селе Ильино.
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