9 сентября 1944 года Советские войска освободили Болгарию К 80-й годовщине со дня свержения прогитлеровской хунты в Болгарии Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом впервые публикуют архивные документы, посвящённые освобождению советскими войсками Болгарского царства.

Документы проливают свет на события, которые развернулись осенью 1944 года в Болгарии в ходе освободительного похода советских войск в Европе. Окружив и уничтожив в ходе Ясско-Кишеневской операции главные силы группы армий «Южная Украина», войска Рабоче-Крестьянской Красной Армии вышли на румыно-болгарскую границу. Болгария, находясь в состоянии войны с Британией и США, в то же время официально не принимала участия в войне Германии против СССР, однако оказывала нацистам всю посильную помощь и избегала прямой конфронтации с Советским Союзом лишь ввиду настроений болгарского населения, испытывавшего дружественные чувства по отношению к братскому народу, которому они обязаны своей независимостью. По этой причине болгарские антифашисты, сформировавшие Отечественный фронт, после освобождения советскими войсками Румынии стали готовиться к свержению прогерманской клики Муравиева в Софии.

– Переход Румынии в стан антигитлеровской коалиции послужил причиной перестановок в софийском руководстве, которое заявило о своём нейтралитете. Однако немецкие части продолжали свободно передвигаться по Болгарии. По этой причине 5 сентября 1944 года СССР вынужден был объявить войну Болгарии, что сподвигло Софию на более решительные действия – правительство Муравиева разорвало все отношения с Германией. 8 сентября передовые части 3-го Украинского фронта под командованием маршала Толбухин без единого выстрела пересекли румыно-болгарскую границу. Болгарское население встречало советские войска так же, как и 67 лет назад встречало царские – с цветами и флагами. В 12 часов дня правительство Муравиева заявило, что находится в состоянии войны с Германией. Вечером того же дня СССР принял к рассмотрению просьбу Болгарии о заключении перемирия. К этому времени Болгария была охвачена народным восстанием, которое возглавил Отечественный фронт. В ночь на 9 сентября Муравиев был свергнут, а новое правительство Отечественного фронта объявило войну Германии и союзной ей Венгрии. Ввиду этого советские войска в тот же вечер прекратили военные действия в Болгарии, – отметил научный директор РВИО Михаил Мягков .

Опубликованный усилиями специалистов ЦАМО РФ и РВИО пласт документов содержит боевые донесения, наградные материалы, обращения командования Красной Армии к болгарскому населению, письма и шифртелеграммы, документы болгарского командования и текст соглашения о перемирии между СССР, США, Британией и Болгарией.

Оцифрованные материалы содержат сведения не только на русском, но и на болгарском языке. Они проливают свет на характер взаимоотношений советских войск и болгарского населения. Так, например, в приказе командующего 3-го Украинского фронта Толбухина от 8 сентября 1944 года содержатся следующие строки: «Население Болгарии проходящие части Красной Армии встречает дружественно… Категорически требую корректного и дружественного отношения к болгарскому населению, ждущему Красную Армию как свою освободительницу».

В наши дни Болгария вновь стала жертвой на поводу чужих интересов, несмотря на то, что её население продолжает тепло относиться к России. Ещё командование Красной Армии в своём обращении к болгарскому народу от 8 сентября 1944 года отмечало тот факт, что Болгария на протяжении всей своей новейшей истории была жертвой немецких интересов: «В 1913 году немцы и их агент Фердинанд толкнули болгарскую армию на братоубийственную войну против Сербии и Черногории. Целью немцев было разбить балканский союз, обескровить балканские народы и сделать их лёгкой добычей своей захватнической политики. Немцы добились тогда своей коварной цели. Союз балканских государств был взорван, а Болгария – самое сильное в ту пору славянское государство на Балканах – была обескровлена и разгромлена. В 1915 году те же немецкие агенты по указке своих берлинских хозяев вновь толкнули Болгарию в войну на стороне Германии. История повторилась. Потеряв на полях сражений более ста тысяч своих сыновей Болгария понесла новое страшное поражение. И в третий раз в 1941 г. Болгария попала в когти Германии. Немцы и их агенты толкнули маленькую Болгарию в безумную войну против сильнейших государств мира – СССР, США и Великобритании. Немцы и их агенты погнали болгар на преступную братоубийственную войну против народов Югославии и Греции. Немцы захватили в свои руки Болгарию. Они разорили и ограбили её и погнали Болгарию к гибели».

Факт того, что РККА повторяет тот же путь, что и их предки больше полувека назад, командование Красной Армии подчёркивает в том же документе: «Но как в 1877 году русская армия вызволила Болгарию из-под чужеземного ярма, так и теперь в 1944 году братская Красная Армия, разгромив немцев пришла на помощь болгарскому народу. Красная Армия вступила в Болгарию как армия-освободительница от немецкого ига. Отныне Болгария должна быть навсегда избавлена от немецкого ярма». Обращение было подытожено следующим призывом: «Сыны и дочери Болгарии! Могучая Красная Армия братских народов СССР с вами. Всемерно помогайте Красной Армии в её великой борьбе, за полный разгром германского фашизма. Да здравствует совместная борьба болгарского народа со всеми славянскими народами во главе с народами великого СССР, в союзе с США и Великобританией, против гитлеровской Германии. Смерть германскому фашизму».

Выступив на стороне СССР, Болгария задействовала свою армию в боевых действиях против гитлеровцев и их пособников. Для более эффективной координации союзных войск маршал Толбухин 16 сентября отправил болгарскому военному министру Велчеву письмо с предложением оперативного подчинения себе вооружённых сил Болгарии: «В целях наискорейшего разгрома немецких войск совместными действиями Советских войск и Болгарской Армии, считаю необходимым Болгарские вооружённые силы в оперативном отношении подчинить себе, как представителю Военного Командования Советских войск в Болгарии. При этом осуществление оперативных приказов по болгарской армии проводить только через Болгарский Генеральный штаб». Предложение было принято, и дальнейшие совместные операции советско-болгарских войск осуществлялись непосредственно командующим 3-м Украинским фронтом маршалом Толбухиным. В боевом донесении оперотдела фронта от 25 октября 1944 года сообщается, что болгарская «1 армия частями 1 и 2 пд [пехотных дивизий] уничтожила группировку противников в районе Страцин». Оценивая поддержку советской авиации, командующий 2-й болгарской армией генерал-майор Станчев писал в своём отзыве следующее: «Наступление Армии происходило в крайне неблагоприятных условиях местности и погоды. Воздушные силы генерал-полковника авиации Судец оказали ценное содействие Армии, поддерживая наступательный порыв наших частей и подавляя сопротивление противника. В период подготовки операции, Советские воздушные силы прикрывали группировку Армии и провели тактическую и стратегическую разведку». Свой отзыв Станчев подытожил следующими словами: «Наше сердечное желание и в будущем продолжать действовать с этими воздушными силами, с которыми нас объединяет боевое содружество и желание ускорить разгром общего врага – немецкого фашизма». Таким образом, болгары делом подтвердили свою приверженность союзу с братским народом, с которым они уже сражались бок о бок на тех же землях, добывая Болгарии независимость.

Всего в подборке опубликовано 15 документов. Российское военно-историческое общество продолжит публикацию рассекреченных материалов из фондов Центрального архива Министерства обороны.