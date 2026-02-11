Действительно ли в нацистской Германии существовал план «Ост»? Чем известен переселенческий проект итальянских фашистов в Ливии, и почему им так интересовались нацисты? Как виделось немцам будущее советских людей и территории СССР? Знало ли население Германии о планах своего руководства и как их воспринимало? В каких регионах на территории Советского Союза немцы построили свои первые города в рамках колониальной политики? Об этом и не только говорим в авторской программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым в эфире радио Sputnik. *«Майн кампф» Гитлера признана экстремистской литературой и внесена в список запрещенных книг на территории России.