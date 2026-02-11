«Цифровая история» продолжает разоблачать преступления нацистских оккупантов. Постоянные зрители нашего канала уже знакомы с чудовищными планами нацистов по созданию голода на советских территориях. Но как этот план реально воплощался в жизнь? В новом выпуске Егор Яковлев и Ксения Чепикова на основе архивных немецких документов покажут: Почему немецкое командование сознательно отказывалось кормить местное население. Как экономический штаб «Ост» рассчитывал нормы вымирания населения. Почему города обрекали на голодную смерть. Кто отдавал приказы о сокращении продовольственных пайков. Менялась ли стратегия голода после провала блицкрига. Зачем нацисты продолжали геноцид даже при нехватке рабочих рук.