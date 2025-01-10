Рассекречены архивные документы к 80-й годовщине Висло-Одерской стратегической наступательной операции Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом впервые публикуют рассекреченные архивные документы. На чтение: 2 минуты

По случаю 80-й годовщины со дня начала Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной Армии Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом впервые публикуют рассекреченные архивные документы, посвященные освобождению советскими войсками территории Польши к западу от Вислы и созданию на левом берегу Одера плацдарма для наступления на Берлин.

Висло-Одерская стратегическая наступательная операция проводилась с 12 января по 3 февраля 1945 года войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

– Перед советскими войсками стояла задача преодолеть семь оборонительных полос немцев и две естественные водные преграды – Вислу и Одер. Наступление пришлось начать раньше сроков: 6 января 1945 года главнокомандующий войсками союзников на Западном фронте Д. Эйзенхауэр сообщил в Вашингтон, что если советские войска не начнут нового крупного наступления, то союзные силы на западе окажутся в «самом тяжелом положении». В тот же день личное послание И.В. Сталину направил премьер-министр Великобритании У. Черчилль. В телеграмме британский лидер просил Красную Армию активизировать действия на своем фронте в связи с тяжелым положением англо-американских союзников в результате немецкого удара в Арденнах. Идя навстречу союзникам Ставка Верховного главнокомандования передвинула сроки начала зимнего наступления Красной Армии в Польше с 20 на 12 января, – рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков .

- Численность немецких войск на начало операции составляла 800 тыс. чел. Немцы имели 4 тыс. орудий и минометов и свыше тысячи танков и САУ. Советские войска сумели обеспечить себе численное превосходство: было задействовано свыше 2 млн чел. при 37 тыс. орудий и минометов и более 7 тыс. танков и САУ. “В одно дыхание”, как писал генерал В.И. Чуйков, Красная Армия при поддержке соединений 1-й армии Войска Польского перемолола немецкую оборону и освободила основную часть территории Польши. Более того, советские войска перешли довоенные границы Германии, захватив ряд плацдармов на р. Одер и выйдя к подступам Берлина. В ходе операции Красной Армией было разгромлено 35 вражеских дивизий, еще 25 потеряли от 50 до 70 % личного состава, вооружения и боевой техники. Войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов было взято в плен до 150 тыс. солдат и офицеров противника, уничтожено и захвачено свыше 14 тыс. орудий и минометов, почти 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 1 тыс. самолетов. Безвозвратные потери с советской стороны составили более 43 тыс. чел., санитарные — около 150 тыс. Победа советских войск спасла союзников от катастрофы на Западном фронте. Советский удар не позволил немцам нарастить успех в Арденнах, в результате чего последнее наступление вермахта на Западном фронте захлебнулось – подчеркнул Михаил Мягков .

Подборка из 37 документов, посвященных Висло-Одерской наступательной операции, опубликована в спецразделе на портале ИСТОРИЯ.РФ. Материалы содержат многостраничные приказы, распоряжения, боевые донесения, оперативные карты, планы и другие документы по разгрому немецкой группировки войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

Красной Армии приходилось вести наступление в тяжелых погодных условиях. Превозмогая холод и ожесточенный огонь противника, советские солдаты и офицеры совершали подвиги, не щадя своей жизни. В наградном листе гвардии подполковника Павла Федоровича Давыдова зафиксирован такой эпизод: « 3 февраля 1945 года полк подойдя с упорными боями к реке Одер с хода форсировал ее. Противник в течение двадцати дней превосходящими силами пехоты и танков при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации пытался сбросить полк с плацдарма, но его попытки были безуспешны. В самые критические моменты боя подполковник Давыдов появлялся в подразделениях полка, своим личным опытом геройства и ненависти к врагу воодушевлял бойцов и 6 раз поднимал в контратаку бойцов и обращал в бегство ненасытных фашистов ».

В документах советского командования подчеркивается значимость восстановления суверенной Польши. В рапорте И.В. Сталину командующего 1-м Белорусским фронтом Г.К. Жукова говорится следующее: « Мы полностью разделяем непоколебимую уверенность польского народа в том, что он в короткое время создаст сильное, независимое, демократическое и дружественное нам и всем свободолюбивым народам государство ».

В том же документе рассказывается о бесчинствах, которые творили немцы на территории оккупированной Польши: « Фашистские варвары уничтожили столицу Польши – Варшаву. С жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским эмигрантским правительством и руководством армии Краевой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города. Бросив на подавление восставших авиацию, танки и артиллерию, немцы превратили столицу Польши в руины… Город мертв ». Вместе с тем сообщается о стремлении поляков на освобожденных территориях к сотрудничеству с СССР: « Польский народ, освободившись с помощью Советского Союза от немецкого ига и получив из рук Красной Армии в свое распоряжение все сохранившееся после изгнания немцев богатство, активно берется за восстановление Польши ».

К сожалению, в современной Польше сегодня забыли о решающем вкладе СССР в разгром нацизма.

Сегодня там не отмечают день освобождения Варшавы Красной Армией – 17 сентября 1945 г. и не чтят память 600 тыс. советских воинов, павших за независимость Польского государства. По решению польских властей сносят памятники красноармейцам и оскверняют их могилы. В школах Польши преподают, что Европу освободили американцы и англичане, а русские якобы были только «новыми оккупантами». Что ж, если история ничему не учит поляков, то она рано или поздно, как писал В.О. Ключевский, станет для них «надзирательницей», которая «сурово наказывает за невыученные уроки».

Российское военно-историческое общество продолжает работу по публикации свидетельств, задокументировавших подвиг советского народа, для сохранения исторической памяти о наших героях и их победах.

Документы опубликованы на портале История.РФ в разделе Документы .

По материалам официального сайта Российского военно-исторического общества.