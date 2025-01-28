Материалы по тегу «Геноцид советского народа»
Нацистские преступления без срока давности: к годовщине прорыва блокады Ленинграда и освобождения Освенцима
Яковлев Егор Николаевич
Тема геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в учебниках истории
Комиссия Научного совета РВИО: Новые документы о геноциде голодом советского населения оккупированных нацистами территорий
Яковлев Егор Николаевич
Нацистский геноцид советского народа. Чего нет в российских учебниках/Егор Яковлев
Яковлев Егор Николаевич
Нацистский план голода. Первая полная публикация/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Яковлев Егор Николаевич