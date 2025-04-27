Большая часть потерь, понесенных СССР в годы Великой Отечественной войны, пришлась на долю гражданского населения. Целью так называемого Lebensraum im Osten (политики нацистской Германии и некоторых ее союзников на оккупированной территории СССР) были сокращение, вытеснение и уничтожение местного населения, в том числе определенных этнических групп, а также заселение наиболее благоприятных территорий германскими народами.

Что такое «айнзацгруппы» и «айнзацкоманды»? Чем руководствовались нацисты при формировании политики геноцида на территории СССР? Как оправдывали массовые расстрелы мирного населения? Почему после окончания войны не все виновные понесли наказание? Рассказывает военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев.