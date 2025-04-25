Состоялось очередное заседание дискуссионного клуба РВИО «Гучков Дом» приурочено к двум памятным датам: 18 января 1943 г. советские войска прорвали блокаду Ленинграда, а 27 января 1945 г. части Красной Армии освободили узников Аушвица (Освенцима). Что связывает эти события? Блокада Ленинграда является крупнейшим военным преступлением в мировой истории, Аушвиц – символом преступлений против человечества.

Эксперты обсудили историю нацистских преступлений, их цели и формы, а также процесс преследования преступников в послевоенной Европе. Почему исполнителями и организаторами уничтожения людей в лагерях смерти оказывались зачастую люди во всем остальном добропорядочные, не проявляющие маниакальной жестокости? Чем отличаются военные преступления и преступления против человечества? Почему постановка вопроса о сдаче Ленинграда в целях спасения мирных жителей бессмысленна и аморальна? Чем концлагеря отличались от «лагерей смерти»? Почему политика Холокоста на территории оккупированного СССР отличалась большей жестокостью? Почему в послевоенной Европе правительства проявляли медлительность в преследовании нацистских преступников? Какую роль память о Холокосте играет в осмыслении более поздних видов массового насилия, в разрешении проблемы политической ответственности?

В заседании приняли участие:

Мягков Михаил Юрьевич – научный директор Российского военно-исторического общества;

Рубцов Юрий Викторович - профессор Военного университета Министерства обороны РФ;

Морозов Мирослав Эдуардович – сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ;

Асташкин Дмитрий Юрьевич – старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН;

Терушкин Леонид Абрамович – заведующий архивным отделом НПЦ «Холокост»;

Пахалюк Константин Александрович – ведущий специалист Научного отдела Российского военно-исторического общества;

Куманьков Арсений Дмитриевич – преподаватель Школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ;

Альтман Илья Александрович – сопредседатель НПЦ "Холокост"

Максаков Владимир Валерьевич – преподаватель Российского государственного гуманитарного университета