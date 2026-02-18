18 февраля в штаб-квартире Российского военно-исторического общества заседание Комиссии Научного Совета РВИО по изучению геноцидов и военных преступлений

В штаб-квартире Российского военно-исторического общества состоялся Круглый стол «Геноцид советского народа и Холокост: бесконфликтная политика памяти» в рамках заседания Комиссии Научного Совета РВИО по изучению геноцидов и военных преступлений.

Представители исторического сообщества обсудили справедливую политику памяти о жертвах нацистской геноцидной «войны на уничтожение» и сошлись во мнении, что все группы жертв должны быть учтены равноправно и на научной основе.

- История Второй мировой войны должна объединять и соединять. Нам надо осознать, что это никогда не случится из-за позиции стран, которые не переосмысляют нацистскую, расистскую, ксенофобскую политику. Они никогда не позволят сделать так, чтобы эта память объединила страны на вот таком глобальном и всеобщем уровне. У нас были несколько десятилетий, когда живы были ветераны. Когда эти ветераны во всех странах, не только в наших, но и во всех странах антигитлеровской коалиции занимали руководящие должности. Всё это длилось до 80-х годов. Как только они начали ослабевать, умирать – начался реванш. Это не переписанная история. Это реванш в чистом виде. Не смогли взять силой, не смогли уничтожить в концлагерях, газовых камерах, закапывая в ямах живьём — значит уничтожим так, - сказала директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова .

Продолжение этой геноцидальной политики мы видим сегодня на Украине.

- Третий рейх занимался созданием соответствующей программы по уничтожению групп населения. Это была программная идеология, они пришли в политику, они подняли демократические институты за счёт пропаганды, чтобы институализировать идеологию. Киевский режим сейчас не имеет как бы таких программ. Это периодически прорывается. Запреты русского языка, символика СС, героизация нацизма. И это и есть те самые ужасы Второй мировой войны, - подчеркнула Мария Захарова .

Она отметила, что тема сохранения памятников советским воинам неотделима от темы геноцида советского народа и холокоста, а борьба с ними в ряде стран — это " изничтожение международного права ".

Руководитель Комиссии, член Научного Совета РВИО, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев в своем выступлении рассказал о нацистском геноциде и военных преступлениях, совершенных оккупантами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в отношении мирных советских граждан.

- Если мы говорим о геноциде, то необходимо ввести определение, дефиницию самого этого понятия. Она достаточно известна и зафиксирована в Комиссии Организации Объединенных Наций, принятой 9 декабря 1948 года, то есть после Второй мировой войны. Согласно этой конвенции, геноцид — это действие, совершаемое с намерением полностью или частично уничтожить этническую, расовую, национальную или религиозную группу как таковую. Это определение, на мой взгляд, достаточно широкое, и под него могут подпадать, и реально подпадают достаточно разные геноцидальные практики, практики уничтожения, - отметил Егор Яковлев.

Параллельно с планом Барбаросса составлялся план тотального ограбления Советского Союза. Согласно директивам по экономической политике от 23 мая 1941 года, одобренными высшими инстанциями третьего рейха, планировалось после захода вермахта на территории чернозема – вывезти оттуда все зерно и другие продукты для снабжения армии и обывателя Германии. Планировалось, что в результате этих мер умрут от 20 до 30 млн жителей Советского Союза – в первую очередь население нечерноземных территорий и крупных городов: Ленинград и Москва.

Также Егор Яковлев рассказал о другой чудовищной геноцидальной программе – холокосте.

- Начнём с того, что в отличие от геноцида советского народа, который никогда не предполагал тотального уничтожения, его пытались сократить, использовать в качестве рабов или ассимилировать. В случае с евреями речь шла о тотальном уничтожении. Причём об уничтожении каждого человека, принадлежащего к этому народу. И эта концепция была не связана с концепцией жизненного пространства, как в случае советского народа. Потому что в случае с холокостом, этот был экстерриториальный признак, предполагалось уничтожить всех евреев Европы.

Эксперт отметил, что для современной России не существует первостепенных и второстепенных жертв геноцида, конкуренция в степени их значимости является аморальной.

- Хотя это и не идентичные программы, где одну можно растворить в другой, но, тем не менее, они очень тесно связаны между собой и являются важной частью памяти о нацистских преступлениях во время Второй мировой войны. И они, ни в коем случае, не должны между собой конкурировать, - подчеркнул Егор Яковлев . – Для нас нет и не может быть второстепенных жертв нацизма. Все жертвы одинаково равны, мы их помним и оплакиваем.

Российское военно-историческое проводит большую работу по увековечиванию памяти жертв нацистских преступлений.

- Российское военно-историческое общество с самого своего создания занималось темой геноцида советского народа. Более десяти лет назад мы создали выставку, а после и специальный раздел на сайте РВИО, посвященный судебным процессам против нацистских преступников и их пособников, которые прошли в советских городах – Краснодоне, Краснодаре, Харькове, Симферополе, Севастополе, Киеве, Ленинграде и многих других. Впервые Советский Союз ещё до Нюрнбергского трибунала поставил вопрос о наказании нацистских преступников, которые зверствовали на территории Советского Союза, убивали мирных граждан и военнопленных , - сказал Михаил Мягков.

В день 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда в Гатчине был открыт мемориал «В память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» . Он стал уникальным местом, где можно поклониться Памяти безвинных жертв нацизма.

На портале История.РФ представлена подборка информационных материалов, в том числе исторических документов и научных исследований, посвященных политике геноцида советского народа. Ознакомиться можно по ссылке.

Также в рамках Круглого стола с докладами выступили: руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева; сопредседатель Научно-просветительного Центра «Холокост», директор Международного научно-образовательного центра истории Холокоста и геноцидов РГГУ Илья Альтман, заведующий Архивным отделом Центра «Холокост» Леонид Терушкин, член Комиссии Научного Совета РВИО по изучению геноцидов и военных преступлений, кандидат исторических наук Ксения Чепикова, председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев и другие эксперты.

Члены Комиссии Научного Совета РВИО по изучению геноцидов и военных преступлений отметили пять принципов «здоровой» политики памяти о жертвах нацистской войны на уничтожение:

- Взаимное уважение к обеим трагедиям.

- Открытое обозначение сходств и различий этих трагедий.

- Неприемлемость иерархии жертв.

- Уточнение исторической картины геноцидов путем взаимоуважительных научных дискуссий.

- Общая нацеленность на предупреждение геноцидов и этнических чисток в будущем.

Участники заседания отметили, что Россия чтит память всех жертв нацистского террора, бережно хранит историческую память и не делит погибших на «группы». И в этом заключается принципиальное отличие от стран, где намеренно уничтожают памятники Героям-освободителям и разоряют захоронения погибших воинов Красной Армии.

РВИО обращается к мировому сообществу с призывом поддержать принципы бесконфликтности в политике памяти и присоединиться к общей работе противодействия неонацизму.

Источник: официальный сайт Российского военно-исторического общества