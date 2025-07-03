На прилавках Нижегородской ярмарки были товары со всего мира — из Индии и Китая, Франции и Англии, Бразилии и США. В разное время она была крупнейшим мировым рынком железа и чая. Достоевский и Шаляпин, Льюис Кэрролл и Дюма Старший — все стремились увидеть поражающе масштабом всероссийское торжище. Ключом к успеху стало развитое судоходство России.

Первая канализация в Европе и уникальный разводной мост — какие инженерные решения для ярмарки разработал известный на весь мир архитектор и ученый Августин Бетанкур. Какое ироничное описание торжища оставил Александр Пушкин, и что о ярмарке писал Максим Горький. Цирк и театры, роскошные рестораны и ипподром, карусели и кинематограф — чем посетителей развлекала главная ярмарка страны.

Почему Макарьевскую ярмарку решили перенести в Нижний Новгород? Беляны и гусяны, мокшаны и расшивы — какие волжские суда обслуживали растущие запросы купцов и промышленников. Почему залог успеха торжища заключался в развитом судоходстве, и как уже сама ярмарка двигала вперед судостроение Российской империи. Городецкая, Окская, Сокольская судоверфи, завод "Красное Сормово" — как Нижегородская земля становилась "колыбелью речного флота России". Почему к XIX веку Нижегородская ярмарка начала угасать и как возродилась в статусе Всесоюзной выставки во времена СССР.