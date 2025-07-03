В Северной войне Россия билась со Швецией — хозяйкой Балтийского моря. Как Петр I решился сражаться со шведами, не имея флота на севере. Почему на еще не отвоеванной у врага земле царь основал новую столицу — Санкт-Петербург. Зачем на Балтике русские применяли галеры, и где для нового флота стали строить линейные корабли.

Как Россия заполучила свои первые морские победы при Гангуте и Гренгаме? Какие хитрости в боях на воде применяли сам царь и его сподвижники Александр Меншиков и Федор Апраксин? Благодаря чему морскому капитану Науму Сенявину удалось впервые победить в сражении русских и шведских линейных кораблей? Какие суда строились на северных русских верфях в Лодейном Поле, на реках Сяси и Луге, на Соломбальской верфи в Архангельске, и когда в Санкт-Петербурге начала свою работу главная кузница флота на Балтике — Адмиралтейская верфь?

О зарождении первого русского военно-морского флота слушайте в эпизоде "Азовские походы Петра I".