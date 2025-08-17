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В состав Черноморского флота вошел первый в мире подводный минный заградитель «Краб»
8 июля 1915 года в состав Черноморского флота вошел первый в мире подводный минный заградитель «Краб», построенный на верфи Николаева. Во время Первой мировой успешно проводил минные постановки в районе Босфора и Варны
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Другие события в этот день
Постановление «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали»
БАМ. 8 июля 1974 года вышло Постановление «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Брежнев
8 июля∙1974 год
В Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту Монферрана
8 июля 1819 года в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту Монферрана. Собор освящен во имя преподобного Исаакия Далматского, в день поминовения которого родился основатель города Петр I
8 июля∙1819 год
День Зенитных ракетных войск Вооруженных Сил РФ
8 июля — День Зенитных ракетных войск Вооруженных Сил РФ. История развития этого рода войск тесно связана с развитием ракетостроения в середине XX века. 1 мая 1960 года одна из советских зенитных ракет сбила разведывательный самолёт США. Начиная с этого момента безнаказанные полёты над территорией нашей страны стали невозможны. И сегодня российские ЗРК известны и пользуются непререкаемым авторитетом и популярностью во всём мире. Они способны в разное время суток обеспечивать безопасность от поражения любыми средствами воздушного нападения.
8 июля∙1960 год
Разгром шведов Петром I под Полтавой
8 июля 1709 года произошёл разгром шведов Петром I под Полтавой. Его приказ перед битвой: «Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия»
8 июля∙1709 год
Cоветские военные летчики Петр Харитонов, Степан Здоровцев, Михаил Жуков первыми в истории Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Советского Союза
8 июля 1941 года советские военные летчики Петр Харитонов, Степан Здоровцев, Михаил Жуков первыми в истории Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Советского Союза. 28 июня 1941 года младшие лейтенанты Степан Здоровцев и Петр Харитонов совершили воздушные тараны. Днем позже этим подвигом отметился и их сослуживец Михаил Жуков. Всем троим было присвоено звание Героев Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза было присвоено 11 739 воинам, в том числе 3051 из них — посмертно. 107 Героев были удостоены этого звания дважды.
8 июля∙1941 год
В Волгограде открылся музей-панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»
8 июля 1982 года в Волгограде открылся музей-панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» Это не только художественный, но и исторический памятник Сталинградской битве. Панорама, созданная художниками Студии имени Митрофана Грекова, также является памятником культуры художественных вкусов и взглядов послевоенной эпохи. Полотно панорамы размером 16×120 метров изображает заключительный этап Сталинградской битвы — операцию «Кольцо». Оно являет собой самое большое живописное произведение, созданное в России, а также одну из крупнейших в мире рукотворных художественных панорам.
8 июля∙1982 год
Произошла Полтавская битва
8 июля 1709 года произошла Полтавская битва. Полтавская битва по своему значению имеет очевидное пересечение со Сталинградской и Курской битвами. И в той и в другой ситуации стоял вопрос о том, сохранится ли в России государственность, или на ее месте образуется несколько марионеточных государств. Сокрушив Швецию, которая имела репутацию одной из сильнейших держав, сначала под Полтавой, а потом и во всей Северной войне, Россия под управлением Петра I приобрела статус империи и получила широкое признание. Наша страна наконец заполучила выход к Балтийскому морю, а заложенный в устье Невы Санкт-Петербург стал одним из крупнейших городов на Балтике.
8 июля∙1709 год
День семьи, любви и верности в России
8 июля — День семьи, любви и верности в России. В жизни святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, воплощаются черты, которые жители России всегда связывали с идеалом супружества: благочестие, взаимная любовь, верность, милосердие, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» в XVI веке написал монах Ермолай-Еразм. Произведение сразу стало любимым чтением грамотного народа, а остальными передавалось из уст в уста. Как гласят предания, супруги всю жизнь чтили друг друга, жили без обмана, в мире и согласии.
8 июля∙1547 год
Родился физик, инженер, инноватор, академик АН СССР Петр Капица
8 июля 1894 года родился физик, инженер, инноватор, академик АН СССР Петр Капица Он принадлежит к великому поколению советских физиков. Прозванный на Западе «русским атомным царем», обладавший колоссальным авторитетом в научном мире, Капица долгие годы возглавлял лучший физический институт СССР, в стенах которого трудилось не одно поколение выдающихся ученых. Приборы по созданию экстремальных физических условий, прорывные решения по сжижению газов и обнаружение высокотемпературной плазмы, изучение свойств жидкого гелия и открытие феномена сверхтекучести выдвинули Капицу в число крупнейших физиков XX века. Его заслуги отмечены многочисленными правительственными наградами.
8 июля∙1894 год
Родился советский летчик-истребитель Михаил Девятаев
8 июля 1917 года родился советский летчик-истребитель Михаил Девятаев В июле 1944 года самолет Девятаева был подбит и загорелся. Летчик покинул падающую машину с парашютом, но при прыжке ударился о стабилизатор. Приземлившись в бессознательном состоянии на захваченной противником территории, попал в плен. Михаил Петрович прошел через четыре концлагеря. 8 февраля 1945 года десять военнопленных, в том числе и Девятаев, захватили самолет Heinkel He 111, который часто стоял на аэродроме с запущенными моторами. Михаил Петрович сумел поднять в воздух незнакомую ему крылатую машину. В итоге побег удался. Девятаев перелетел за линию фронта и посадил бомбардировщик неподалеку от советских войск.
8 июля∙1917 год
С трех сторон в Ленинград торжественным маршем вошли гвардейские части
8 июля 1945 года с трех сторон в Ленинград торжественным маршем вошли гвардейские части. На их пути были установлены триумфальные арки. Войска шли по городу 6 часов. На Дворцовой пл. состоялся парад, на котором был пронесен штандарт Ленинградского фронта с Парада Победы
8 июля∙1945 год