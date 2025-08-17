В состав Черноморского флота вошел первый в мире подводный минный заградитель «Краб»

8 июля 1915 года в состав Черноморского флота вошел первый в мире подводный минный заградитель «Краб», построенный на верфи Николаева. Во время Первой мировой успешно проводил минные постановки в районе Босфора и Варны