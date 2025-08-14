В Санкт-Петербурге родился флотоводец и государственный деятель Николай Мордвинов

12 мая 1755 года в Санкт-Петербурге родился флотоводец и государственный деятель Николай Мордвинов

Будучи сыном адмирала Семёна Мордвинова, он пошел по стопам отца и уже в 1766 году поступил на службу во флот. В 1792-м Николай Семёнович стал председателем Черноморского адмиралтейского правления, а в 1802-м — первым морским министром Российской империи.

Мордвинов также много лет был председателем Вольного экономического общества. Он является автором значимых трудов по экономике, финансовой политике, сельскому хозяйству и банковскому делу. В 1823 году был награжден орденом Святого Андрея Первозванного.