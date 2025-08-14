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В Санкт-Петербурге родился флотоводец и государственный деятель Николай Мордвинов
12 мая 1755 года в Санкт-Петербурге родился флотоводец и государственный деятель Николай Мордвинов
Будучи сыном адмирала Семёна Мордвинова, он пошел по стопам отца и уже в 1766 году поступил на службу во флот. В 1792-м Николай Семёнович стал председателем Черноморского адмиралтейского правления, а в 1802-м — первым морским министром Российской империи.
Мордвинов также много лет был председателем Вольного экономического общества. Он является автором значимых трудов по экономике, финансовой политике, сельскому хозяйству и банковскому делу. В 1823 году был награжден орденом Святого Андрея Первозванного.
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В Санкт-Петербурге был спущен на воду корабль «Ингерманланд»
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Первая победа русского флота в Северной войне
12 мая 1703 года произошла первая победа русского флота в Северной войне – взятие крепости Ниеншанц в устье Невы
12 мая∙1703 год
В Кремль въехал Михаил Романов
12 мая 1613 года в Кремль въехал Михаил Романов, избранный царем на Соборе. Преодоление Смуты
12 мая∙1613 год
На экраны страны вышел фильм «Они сражались за Родину» по Шолохову
12 мая 1975 года на экраны страны вышел фильм «Они сражались за Родину» по Шолохову
12 мая∙1975 год
Состоялся первый полет спортивного самолета АИР-1
12 мая 1927 года состоялся первый полет спортивного самолета АИР-1 Пилотировал самолет летчик-испытатель Юлиан Пионтковский. АИР-1 летал очень хорошо: был устойчив и прост в управлении. Его конструктором является Александр Яковлев. Именно 12 мая 1927 года принято считать датой рождения ОКБ под его руководством. Через два месяца, 19 июля 1927 года, Пионтковский и Яковлев совершили беспосадочный перелет Севастополь – Москва на АИР-1. За 15 часов 30 минут было преодолено расстояние в 1 420 километров и установлено два мировых рекорда.
12 мая∙1927 год
В результате переворота в Польше был установлен режим Юзефа Пилсудского
12 мая 1926 года в результате переворота в Польше был установлен режим Юзефа Пилсудского. Был установлен авторитарный санационный режим, нарушивший принципы польской конституции. Британские власти проявили поддержку Пилсудскому. Его приход усилил влияние на Польшу политики Великобритании. По мнению Пилсудского, «роль Польши — быть Прометеем, несущим огонь порабощённым народам России». Была усилена работа против СССР, чтобы вернуть Польшу в исторические границы Речи Посполитой, с установлением контроля над Белоруссией, Украиной и Литвой.
12 мая∙1926 год
Родился русский инженер, конструктор, ученый-электротехник Яков Гаккель
12 мая 1874 года родился русский инженер, конструктор, ученый-электротехник Яков Гаккель Он спроектировал около полутора десятков самолетов, шесть из которых смогли подняться в воздух. Его аэропланы различной конструкции принимали участие в выставках и устанавливали рекорды. В 1920-х годах Гаккель отказался от активной деятельности в области авиации и разработал первый в мире мощный и работоспособный тепловоз. В 1934 году он также сконструировал паровой трактор.
12 мая∙1874 год
Арестован коллаборационист и изменник Родины Андрей Власов
12 мая 1945 года был арестован коллаборационист и изменник Родины Андрей Власов. Когда предатель Власов попал в плен, он сразу согласился сотрудничать с нацистами, вскоре став лидером Русской освободительной армии, которую использовали в борьбе с партизанами на оккупированных частях СССР. После войны более половины членов РОА, которые пытались сбежать от ответственности на Запад, всё-таки были переданы Советскому Союзу. 1 августа 1946 года Власова и несколько его генералов-предателей повесили во дворе Бутырской тюрьмы.
12 мая∙1945 год
В ходе войны с Турцией русские заняли Бухарест
12 мая 1828 года в ходе войны с Турцией русские заняли Бухарест. Столицу Румынии мы также занимали в 1770, 1806, 1853, 1944 гг.
12 мая∙1828 год
В Киеве освящена Десятинная церковь
12 мая 996 года в Киеве освящена Десятинная церковь. «Володимиръ же видивъ церковь свѣршену, и вшедъ в ню помолися Богу» (летопись). «Там, исполненный Веры святой и любви к народу, он сказал пред олтарем Всевышнего: "Господи! В сем храме, мною сооруженном, да внимаешь всегда молитвам храбрых Россиян!" – и в знак сердечной радости угостил во дворце Княжеском Бояр и градских старцев» (Карамзин)
12 мая∙996 год
Родился советский и российский писатель Анатолий Васильевич Митяев
12 мая 1924 года родился советский и российский писатель Анатолий Васильевич Митяев. Летом 1942 года он записался добровольцем на фронт. Его первыми публикациями стали стихи и заметки об армейской жизни. «Книга будущих командиров» — самая известная работа Анатолия Митяева. После войны работал секретарём в газете «Пионерская правда», а также был главным редактором детского журнала «Мурзилка» и студии «Союзмультфильм». По сценариям Митяева было создано большое количество мультфильмов.
12 мая∙1924 год