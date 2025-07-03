Россия долго боролась с Турцией за выход к Чёрному морю. Переломный момент настал при Екатерине II. В чем заключалась цель уникальной Архипелагской экспедиции, и почему Балтийский флот отправился в Средиземное море. Как русским удалось сжечь османскую армаду, и почему турки с пятикратным перевесом в силах не одолели русский флот у берегов Греции.

Из-за чего началась Русско-турецкая война 1768-1774 гг., и как с этим были связаны волнения в Речи Посполитой? Как русские разбили турок в Чесменском сражении — одной из главных битв в истории русского флота. Когда Крымский полуостров вошел в состав Российской империи, и как Григорий Потемкин создавал фундамент для будущего Черноморского флота. Почему первым портом на Черном море стал Херсон, и какие корабли императрице Екатерине II показали в Ахтиарской бухте — морских воротах Севастополя. Где османам противостояла Донская флотилия Алексея Сенявина, в которой начинал службу Федор Ушаков. Чем закончилось Патрасское сражение — последняя крупная битва Архипелагской экспедиции.