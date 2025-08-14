Торжественно открыта 1-я линия Московского метро от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры»

15 мая 1935 года торжественно открыта 1-я линия Московского метро от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» с ответвлением на «Смоленскую»