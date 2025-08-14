В Ташкенте главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписали Договор о коллективной безопасности

15 мая 1992 года в Ташкенте главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписали Договор о коллективной безопасности

Позднее к нему присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Документ вступил в силу по завершении процедур национальной ратификации 20 апреля 1994 года. Он был рассчитан на пять лет и допускал продление.

Через несколько лет, 7 октября 2002 года, был принят Устав ОДКБ. В соответствии с ним основными целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности.