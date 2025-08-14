Открылась первая линия Московского метрополитена от станции «Сокольники» до станции «Охотный Ряд»

15 мая 1935 года открылась первая линия Московского метрополитена от станции «Сокольники» до станции «Охотный Ряд»

Ее протяженность составила более одиннадцати километров. Было сооружено тринадцать станций и семнадцать вестибюлей. На общем участке интервал между поездами составлял пять минут, на ответвлениях — десять.

Участок второй очереди московского метро — от станции «Смоленская» до станции «Киевская» — был введен в эксплуатацию 20 марта 1937 года. Послевоенное время стало периодом активного строительства и запуска станций кольцевой линии.