Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании отечественной истории в школах СССР»

15 мая 1934 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании отечественной истории в школах СССР». В школьную программу вернули курс истории России.

Пометки Сталина на обложке учебника