Московское радио в последний раз передало оперативную сводку Совинформбюро

15 мая 1945 года московское радио в последний раз передало оперативную сводку Совинформбюро. Она состояла из одной строки: «Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен»