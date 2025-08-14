Григорий Яковлевич Бахчиванджи совершил первый полет на самолете БИ-1, открыв тем самым эру реактивной авиации

15 мая 1942 года Григорий Яковлевич Бахчиванджи совершил первый полет на самолете БИ-1, открыв тем самым эру реактивной авиации

Полет, произведенный с аэродрома «Кольцово» в Свердловске, продолжался три минуты и девять секунд. За это время была достигнута высота 840 метров, при максимальной скорости 400 километров в час и максимальной скороподъемности 23 метра в секунду. «Если бы не было 15 мая 1942 года, то не было бы и 12 апреля 1961 года» (Юрий Гагарин).

В 1943 году было осуществлено еще шесть полетов на БИ-1. Седьмой состоялся 27 марта и стал не только прорывным, но и трагическим. Во время него Григорий Бахчиванджи установил мировой рекорд скорости — около 800 километров в час. Однако потом самолет вошел в пике и, не совершая попыток выйти из него, столкнулся с землей. Летчик-испытатель погиб.