В советскую школьную программу вернули курс отечественной истории

15 мая 1934 года в советскую школьную программу вернули курс отечественной истории.

После революции специализированные советские учебники истории не создавались. Тем не менее перед страной стояли объективные внешние и внутренние вызовы, и руководство СССР не могло их не видеть.

Сталин, Киров и Жданов лично написали краткие тезисы, по которым создавали новые учебники. Во многом именно они стали культурно-историческим стержнем, сформировавшим несколько поколений советских людей.