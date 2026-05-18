День военно-политических органов в Вооруженных Силах России

15 мая — День военно-политических органов в Вооруженных Силах России

В этот день в 1919 году в составе Реввоенсовета РСФСР было образовано Политическое управление, которое положило начало политической работе в Красной армии.

Сегодня военно-политические органы в Вооруженных Силах России занимаются воспитанием военнослужащих, поддержанием их морального духа, верности присяге, воинскому долгу и государственным интересам.