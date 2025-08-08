Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах

15 мая 1867 года император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах.

Общество брало на себя организацию госпиталей на фронтах и в тылу, подготовку санитарного персонала, сборы пожертвований в пользу раненых воинов, а также попечение о военных инвалидах и семьях погибших воинов.

В 1879 году оно было переименовано в Российское общество Красного Креста. С этого времени ни один вооруженный конфликт с участием российской армии не обходился без участия русских сестер и братьев милосердия.