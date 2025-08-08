Начался вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана

15 мая 1988 года начался вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Произошло это после подписания «Соглашения по урегулированию ситуации в Республике Афганистан», которое, кстати, США и Пакистан вскоре нарушили. Советский Союз свои обязательства выполнил.

15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту Дружбы границу двух стран.