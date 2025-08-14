Создано НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко

15 мая 1929 года было создано НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко

В этот день была организована группа по разработке электрических и жидкостных ракетных двигателей в составе Газодинамической лаборатории в Ленинграде. Ее руководителем назначили Валентина Глушко. В Химки предприятие переехало в 1946 году. И чуть позже получило свое современное название.

В НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко были разработаны и произведены ракетные двигатели, выведшие в космос первый искусственный спутник Земли, первого человека, первый самоходный аппарат «Луноход-1», ракетно-космическую систему «Энергия-Буран». Также предприятие является разработчиком самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-170/171.