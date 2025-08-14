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Создано НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко
15 мая 1929 года было создано НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко
В этот день была организована группа по разработке электрических и жидкостных ракетных двигателей в составе Газодинамической лаборатории в Ленинграде. Ее руководителем назначили Валентина Глушко. В Химки предприятие переехало в 1946 году. И чуть позже получило свое современное название.
В НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко были разработаны и произведены ракетные двигатели, выведшие в космос первый искусственный спутник Земли, первого человека, первый самоходный аппарат «Луноход-1», ракетно-космическую систему «Энергия-Буран». Также предприятие является разработчиком самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-170/171.
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Другие события в этот день
Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах
15 мая 1867 года император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах. Общество брало на себя организацию госпиталей на фронтах и в тылу, подготовку санитарного персонала, сборы пожертвований в пользу раненых воинов, а также попечение о военных инвалидах и семьях погибших воинов. В 1879 году оно было переименовано в Российское общество Красного Креста. С этого времени ни один вооруженный конфликт с участием российской армии не обходился без участия русских сестер и братьев милосердия.
15 мая∙1867 год
В советскую школьную программу вернули курс отечественной истории
15 мая 1934 года в советскую школьную программу вернули курс отечественной истории. После революции специализированные советские учебники истории не создавались. Тем не менее перед страной стояли объективные внешние и внутренние вызовы, и руководство СССР не могло их не видеть. Сталин, Киров и Жданов лично написали краткие тезисы, по которым создавали новые учебники. Во многом именно они стали культурно-историческим стержнем, сформировавшим несколько поколений советских людей.
15 мая∙1934 год
В Ташкенте главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписали Договор о коллективной безопасности
15 мая 1992 года в Ташкенте главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписали Договор о коллективной безопасности Позднее к нему присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Документ вступил в силу по завершении процедур национальной ратификации 20 апреля 1994 года. Он был рассчитан на пять лет и допускал продление. Через несколько лет, 7 октября 2002 года, был принят Устав ОДКБ. В соответствии с ним основными целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности.
15 мая∙1992 год
Григорий Яковлевич Бахчиванджи совершил первый полет на самолете БИ-1, открыв тем самым эру реактивной авиации
15 мая 1942 года Григорий Яковлевич Бахчиванджи совершил первый полет на самолете БИ-1, открыв тем самым эру реактивной авиации Полет, произведенный с аэродрома «Кольцово» в Свердловске, продолжался три минуты и девять секунд. За это время была достигнута высота 840 метров, при максимальной скорости 400 километров в час и максимальной скороподъемности 23 метра в секунду. «Если бы не было 15 мая 1942 года, то не было бы и 12 апреля 1961 года» (Юрий Гагарин). В 1943 году было осуществлено еще шесть полетов на БИ-1. Седьмой состоялся 27 марта и стал не только прорывным, но и трагическим. Во время него Григорий Бахчиванджи установил мировой рекорд скорости — около 800 километров в час. Однако потом самолет вошел в пике и, не совершая попыток выйти из него, столкнулся с землей. Летчик-испытатель погиб.
15 мая∙1942 год
Начался вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана
15 мая 1988 года начался вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Произошло это после подписания «Соглашения по урегулированию ситуации в Республике Афганистан», которое, кстати, США и Пакистан вскоре нарушили. Советский Союз свои обязательства выполнил. 15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту Дружбы границу двух стран.
15 мая∙1988 год
Основано Санкт-Петербургское археологическо-нумизматическое общество
15 мая 1846 года основано Санкт-Петербургское археологическо-нумизматическое общество – Императорское Русское археологическое общество. С самого начала Общество пользовалось покровительством графа Уварова
15 мая∙1846 год
Открылась первая линия Московского метрополитена от станции «Сокольники» до станции «Охотный Ряд»
15 мая 1935 года открылась первая линия Московского метрополитена от станции «Сокольники» до станции «Охотный Ряд» Ее протяженность составила более одиннадцати километров. Было сооружено тринадцать станций и семнадцать вестибюлей. На общем участке интервал между поездами составлял пять минут, на ответвлениях — десять. Участок второй очереди московского метро — от станции «Смоленская» до станции «Киевская» — был введен в эксплуатацию 20 марта 1937 года. Послевоенное время стало периодом активного строительства и запуска станций кольцевой линии.
15 мая∙1935 год
Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании отечественной истории в школах СССР»
15 мая 1934 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании отечественной истории в школах СССР». В школьную программу вернули курс истории России. Пометки Сталина на обложке учебника
15 мая∙1934 год
Папа Римский отправил князю Изяславу послание с согласием принять его под свое покровительство
15 мая 1075 года Папа Римский отправил князю Изяславу послание с согласием принять его под свое покровительство. В усобице русских князей, сыновей Ярослава Мудрого, участвовали также польский князь Болеслав и чешский князь Вратислав
15 мая∙1075 год
День военно-политических органов в Вооруженных Силах России
15 мая отмечается День военно-политических органов в Вооруженных Силах России
15 мая∙1919 год
Умер Юрий Долгорукий
15 мая 1157 года умер Юрий Долгорукий, основатель Москвы и великий князь Киевский, – вероятно, отравлен боярами Киева
15 мая∙1157 год