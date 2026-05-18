Родился живописец Виктор Васнецов

15 мая 1848 года родился живописец Виктор Васнецов

Он является знаменитым русским художником, иллюстратором, архитектором, сценографом. Васнецов — автор храмовых росписей и множества картин, посвященных событиям российской истории, сюжетам русских сказок и былин.

Пройдя путь от бытовой остросоциальной живописи к тонко проработанным и переосмысленным фольклорным сюжетам, Васнецов соединил в своем творчестве несколько художественных направлений.