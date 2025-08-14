Папа Римский отправил князю Изяславу послание с согласием принять его под свое покровительство

15 мая 1075 года Папа Римский отправил князю Изяславу послание с согласием принять его под свое покровительство. В усобице русских князей, сыновей Ярослава Мудрого, участвовали также польский князь Болеслав и чешский князь Вратислав