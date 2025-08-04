Материалы по тегу «Московский метрополитен» СобытиеЗавершена разработка проекта Московской внеуличной дорогиСобытиеПуском участка «Белорусская» – «ЦПКиО» замкнулась Кольцевая линия Московского метроСтатьяРВИО совместно с Московским метрополитеном запустили тематический поезд, посвященный истории РоссииСобытиеВ Московском метро прошел первый поездСобытиеСостоялось первое испытание пробного поезда Московского метрополитена.СобытиеБыло принято решение о строительстве Московского метрополитенаСобытиеРешение ЦК ВКП(б) О строительстве Московского метрополитенаСобытиеОткрыты Смоленский метромост и 14-я станция метро – «Киевская»СобытиеТоржественно открыта 1-я линия Московского метроСобытиеТоржественно открыта 1-я линия Московского метро от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры»СобытиеОткрылась первая линия Московского метрополитена от станции «Сокольники» до станции «Охотный Ряд»Поезд «Учителю и ученику» отправился в первый рейс1 Популярное