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Решение ЦК ВКП(б) О строительстве Московского метрополитена
20 марта 1933 года - решение ЦК ВКП(б) О строительстве Московского метрополитена
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Митин Сергей Герасимович
Принцип полицентризма в государственном устройстве: опыт сосуществования различных законодательных систем в рамках единой империи
Другие события в этот день
Произведено первое награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного
20 марта 1699 года было произведено первое награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Первым кавалером награды стал русский генерал-фельдмаршал и глава Посольского приказа Фёдор Головин. Однако, как именно производилось награждение и на каком основании, неизвестно до сих пор. Cам Петр I стал лишь седьмым кавалером: его наградили в 1703 году. Хотя точная дата учреждения ордена неизвестна, историки сходятся в том, что причиной его появления стало полное отсутствие такого рода наград в Русском царстве времен Петра I. Во время Великого посольства молодой царь даже вынужден был отказываться от преподнесенных ему иноземных высших орденов, поскольку, согласно этикету, должен был в ответ наградить собрата-монарха высшим русским орденом — а его-то и не было.
20 марта∙1699 год
Создан национальный парк «Русский Север»
20 марта 1992 года был создан национальный парк «Русский Север»
20 марта∙1992 год
Учреждено звание Героя Российской Федерации
20 марта 1992 года учреждено звание Героя Российской Федерации. Первыми стали космонавт Сергей Крикалев и военный летчик Суламбек Осканов, который ценой своей жизни увел падающий МиГ-29 от села
20 марта∙1992 год
Родился Оркестр имени Андреева
«Кружок любителей игры на балалайках» дал первый концерт – 20 марта 1888 года родился Оркестр имени Андреева. Первый в мировой истории коллектив, в котором национальные инструменты были объединены по принципу симфонического оркестра
20 марта∙1888 год
Был вручен первый орден Святого апостола Андрея Первозванного
20 марта 1699 года был вручен первый орден Святого апостола Андрея Первозванного Первым кавалером стал петровский сподвижник, первый русский генерал-фельдмаршал и глава Посольского приказа Федор Головин. Также кавалерами ордена становились генералиссимус Александр Суворов и генерал-фельдмаршалы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли, исследователь Петр Семенов-Тян-Шанский и многие другие. Высший орден Российской империи в 1917 году перестал существовать вместе со строем, символом которого он был. В СССР место высшей награды сначала занял орден Боевого Красного Знамени, затем — орден Ленина, а в 1934 году — звание Героя Советского Союза. Только в 1998 году уже в постсоветской России орден Святого апостола Андрея Первозванного вернулся в отечественную наградную систему.
20 марта∙1699 год
Установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда»
20 марта 1992 года было установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда». Звание Героя Российской Федерации наряду с учреждённым в 2013 году званием Героя Труда Российской Федерации относится к отдельному виду государственных наград — высшим званиям, которые в иерархии государственных наград Российской Федерации находятся на первом месте. Сотни военнослужащих удостоены звания Героя России за мужество и героизм. В Советском Союзе высшей степенью отличия было звание Героя Советского Союза, которое присваивалось за заслуги перед отечеством, связанные с совершением геройского подвига. Первыми героями страны 20 апреля 1934 года стали семь легендарных летчиков, участвовавших в спасении экипажа парохода «Челюскин».
20 марта∙1992 год
Елена Глинская начала денежную реформу, которая объединила финансовые системы Российского государства
20 марта 1535 года царица Елена Глинская начала денежную реформу, которая объединила финансовые системы Российского государства. Главное содержание реформы — унификация московских и новгородских денег. Новые русские деньги должны были иметь чётко установленный вес. Две «московки» без проблем обменивались на одну «новгородку» независимо от того, в каком месте Московского царства этот обмен происходил. Это упрощало и внутреннюю торговлю. Купцам разных земель стало значительно проще заключать сделки, зная, что вес монеты теперь контролируется куда строже. Но главной целью, разумеется, было обеспечение товаропотоков между Москвой и Новгородом. Именно через Новгород шёл основной поток внешней торговли.
20 марта∙1535 год
Денежная реформа Елены Глинской
20 марта 1535 началась денежная реформа Елены Глинской – старые деньги переделывают на новый чекан: «было много подмесу и в том была христианству тягость». Серебряная копейка-«чешуйка» Ивана Грозного
20 марта∙1535 год
Был создан Московский авиационный институт
20 марта 1930 года был создан Московский авиационный институт Первое название учебного заведения — Высшее аэромеханические училище, но уже 20 августа того же года оно было переименовано в Московский авиационный институт. Было организовано три отделения: самолетостроительное, моторостроительное и воздухоплавания. За годы существования МАИ из его стен вышло более 195 тысяч специалистов авиационной и ракетно-космической науки и промышленности, учебное заведение до сих пор является лидером среди гражданских вузов по количеству выпущенных летчиков-космонавтов и летчиков-испытателей.
20 марта∙1930 год
Основан Московский авиационный институт (МАИ)
20 марта 1930 года был основан Московский авиационный институт (МАИ)
20 марта∙1930 год
Степан Макаров отдал первый приказ о радиоперехвате
20 марта 1904 года в Порт-Артуре вице-адмирал Степан Макаров отдал первый приказ о радиоперехвате. Считается, что первые опыты в этой сфере еще в 1902-1903 годах поставили англичане и американцы. Но широкое применение радиоразведки началось в годы Русско-японской войны. И тут можно с полной уверенностью утверждать, что систематический перехват вражеских радиограмм с целью выяснить намерения противника был введен в России. 20 марта 1904 года недавно назначенный на свой пост командующий флотом Тихого океана в Порт-Артуре вице-адмирал Степан Макаров отдал приказ, по которому всем радиостанциям флота предписывалось перехватывать японские радиопередачи с целью определения нахождения передатчика и дешифровки в разведывательных целях. Фактически этот день и стал днем рождения русской радиоразведки.
20 марта∙1904 год
Вице-адмирал Степан Макаров отдал первый приказ о радиоперехвате
20 марта 1904 года в Порт-Артуре вице-адмирал Степан Макаров отдал первый приказ о радиоперехвате Перехват японских радиограмм сразу позволил русским морякам лучше планировать тактику противостояния. Сохранилось множество документов, которые характеризуют, насколько важной и полезной была работа первой в России службы радиоперехвата. Опыт применения радиоразведки на русском флоте в годы Русско-японской войны довольно быстро был проанализирован и оценен. К 1916 году только в сухопутных войсках действовали почти 50 подразделений радиоразведки, которые отлично справлялись со своей задачей.
20 марта∙1904 год
Открыты Смоленский метромост и 14-я станция метро – «Киевская»
20 марта 1937 года открыты Смоленский метромост и 14-я станция метро – «Киевская», завершившая собой «Арбатский радиус»
20 марта∙1937 год