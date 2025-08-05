Учреждено звание Героя Российской Федерации

20 марта 1992 года учреждено звание Героя Российской Федерации. Первыми стали космонавт Сергей Крикалев и военный летчик Суламбек Осканов, который ценой своей жизни увел падающий МиГ-29 от села