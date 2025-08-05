Установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда»

20 марта 1992 года было установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда».

Звание Героя Российской Федерации наряду с учреждённым в 2013 году званием Героя Труда Российской Федерации относится к отдельному виду государственных наград — высшим званиям, которые в иерархии государственных наград Российской Федерации находятся на первом месте. Сотни военнослужащих удостоены звания Героя России за мужество и героизм.

В Советском Союзе высшей степенью отличия было звание Героя Советского Союза, которое присваивалось за заслуги перед отечеством, связанные с совершением геройского подвига. Первыми героями страны 20 апреля 1934 года стали семь легендарных летчиков, участвовавших в спасении экипажа парохода «Челюскин».