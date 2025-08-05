Елена Глинская начала денежную реформу, которая объединила финансовые системы Российского государства

20 марта 1535 года царица Елена Глинская начала денежную реформу, которая объединила финансовые системы Российского государства.

Главное содержание реформы — унификация московских и новгородских денег. Новые русские деньги должны были иметь чётко установленный вес. Две «московки» без проблем обменивались на одну «новгородку» независимо от того, в каком месте Московского царства этот обмен происходил.

Это упрощало и внутреннюю торговлю. Купцам разных земель стало значительно проще заключать сделки, зная, что вес монеты теперь контролируется куда строже. Но главной целью, разумеется, было обеспечение товаропотоков между Москвой и Новгородом. Именно через Новгород шёл основной поток внешней торговли.