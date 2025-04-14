В закладки
Было принято решение о строительстве Московского метрополитена
15 июня 1931 года было принято решение о строительстве Московского метрополитена.
Это произошло на Пленуме ЦК ВКП(б), посвященном реконструкции и дальнейшему развитию городов. Приступить к подготовительным работам следовало немедленно.
Первая шахта была заложена в ноябре 1931 года, а уже 15 октября 1934 года от «Комсомольской» до «Сокольников» прошел пробный поезд. Пассажиры вошли на станции 15 мая 1935 года.
452
Другие события в этот день
Родился советский политический деятель Юрий Андропов
15 июня 1914 года родился советский политический деятель Юрий Андропов Большую карьеру в советском руководстве Андропов сделал осенью 1956 года. Будучи послом СССР в Венгрии, во время антикоммунистического восстания в Будапеште, он сыграл активную роль в подавлении мятежа и уговорил будущего многолетнего венгерского руководителя Яноша Кадара возглавить страну. Андропов занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС немногим дольше года, однако запомнился населению СССР. За это время Юрий Владимирович успел подготовить и частично провести целый ряд реформ, направленных на укрепление экономики страны. Во внешней политике он предлагал вести политику разумных компромиссов.
15 июня∙1914 год
Указ Екатерины II «О воспрещении непристойных рассуждений и толков по делам, до правительства относящихся»
15 июня 1763 года вышел указ Екатерины II «О воспрещении непристойных рассуждений и толков по делам, до правительства относящихся» («Манифест о молчании»)
15 июня∙1763 год
Старший лейтенант Владимир Хазов на трех Т-34 атаковал 27 немецких танков — и уничтожил все!
«С места не ушёл ни один». 15 июня 1942 года старший лейтенант Владимир Хазов на трех Т-34 атаковал 27 немецких танков — и уничтожил все! Бои проходили под Ольховаткой. Немцев удалось застать врасплох в момент сосредоточения. Несмотря на огромное превосходство противника, советские танкисты начали атаку, паровым катком пройдясь по вражеской колонне. За день до этого Хазов вместе с тремя танками своей роты сумел отразить атаку до сорока немецких танков при поддержке пехоты. Вскоре Хазов был представлен к званию Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда». Но, к сожалению, получить награду командир не успел. Он погиб в боях за Сталинград 13 сентября 1942 года. Сегодня на Мамаевом кургане в Волгограде находится мемориальная плита Владимира Хазова.
15 июня∙1942 год
Московская рать Ивана Шереметева выступила в поход против крымского хана.
15 июня 1555 года московская рать Ивана Шереметева (Большого) – 9 тыс. человек – выступила в поход против крымского хана. Встретив войско Девлет-Гирея – 60 тыс. человек – у с.Судбищи, русские дали сражение. Хан повернул назад
15 июня∙1555 год
В Шанхае была подписана Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
15 июня 2001 года в Шанхае была подписана Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В неё вошли Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Позже к организации присоединились Индия, Иран и Пакистан. Ещё 17 стран находятся в статусах партнёра по диалогу и наблюдателя. Главными задачами организации были провозглашены развитие экономического сотрудничества, научного и культурного взаимодействия, борьба с терроризмом и экстремизмом.
15 июня∙2001 год
Заложенный Петром I у острова Котлин русский форт «Кроншлот» отбил нападение шведского флота
15 июня 1705 года заложенный Петром I у острова Котлин русский форт «Кроншлот» отбил нападение шведского флота. Сражение продолжалось до 21 июня, шведам не удалось прорваться к Петербургу с моря
15 июня∙1705 год
День образования Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России
15 июня – День образования Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России В этот день в 1984 году постановлением Совета Министров РСФСР была образована Государственная инспекция по маломерным судам. Она была подчинена Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, а ее главной задачей являлось упорядочение пользования маломерными судами. По данным МЧС России, в состав которого ГИМС вошла в 2004 году, на сегодняшний день в подразделении почти шесть тысяч сотрудников и более четырех тысяч единиц техники. Ежегодно инспекторы проводят более 87 тысяч мероприятий по надзору за маломерными судами на акваториях.
15 июня∙1984 год
В России был принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин
15 июня 1885 года в России был принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин. По нему воспрещалась ночная работа подростков до 17 лет и женщин на хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках, а также министрам финансов и внутренних дел предоставлялось право вводить эту практику на других промышленных предприятиях. Принятию закона предшествовал ряд стачек на российских фабриках. После этого при Министерстве внутренних дел была создана комиссия для подготовки закона, регулирующего отношения фабрикантов и рабочих.
15 июня∙1885 год
Родился ученый, хирург, специалист в области травматологии Гавриил Абрамович Илизаров
15 июня 1921 года родился ученый, хирург, специалист в области травматологии Гавриил Абрамович Илизаров. Он предложил способ лечения переломов и ортопедических заболеваний при помощи созданного им компрессионно-дистракционного аппарата. Илизаров предлагал применять аппарат для лечения травм, переломов и врождённых деформаций костной ткани. Способы лечения травм и заболеваний, разработанные Илизаровым, позволили сократить сроки лечения и доказали преимущество перед существовавшими до этого традиционными методами лечения.
15 июня∙1921 год
Сборная СССР по футболу обыграла сборную Бразилии
15 июня 1980 года сборная СССР по футболу обыграла сборную Бразилии
15 июня∙1980 год
В Архангельской области был создан национальный парк «Русская Арктика»
15 июня 2009 года в Архангельской области был создан национальный парк «Русская Арктика» Парк появился там неспроста. В этом регионе располагаются крупнейшие в Северном полушарии «птичьи базары», лежбища моржей, обитают белые медведи, гренландский кит, песцы, гренландские тюлени и нерпы. Площадь «Русской Арктики» составляет почти девять миллионов гектар. Сегодня это самая северная и крупнейшая по величине особо охраняемая природная территория нашей страны. Здесь находятся места и объекты, связанные с историей открытия и освоения российской Арктики с XVI века. В 2019 году национальный парк посетили 1306 человек из 44 стран мира.
15 июня∙2009 год
По инициативе России собралась конференция в Гааге
15 июня 1907 года по инициативе России собралась конференция в Гааге, которая приняла Гаагскую конвенцию о военнопленных (Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны)
15 июня∙1907 год
Родился министр иностранных дел Российской империи эпохи правления Александра II — Александр Михайлович Горчаков
15 июня 1798 года родился министр иностранных дел Российской империи эпохи правления Александра II — Александр Михайлович Горчаков. Он учился вместе с Пушкиным в Царскосельском лицее, но, в отличие от поэта, окончил лицей вторым в списке отличников. Горчакову удалось получить высокий государственный пост, когда к власти пришёл Александр II. На посту министра Александр Михайлович занимался изменением международной обстановки и исправлением удручающего положения России в ней после Крымской войны. Главной целью Горчаков поставил изменение условий Парижского мира.
15 июня∙1798 год