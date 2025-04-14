Было принято решение о строительстве Московского метрополитена

15 июня 1931 года было принято решение о строительстве Московского метрополитена.

Это произошло на Пленуме ЦК ВКП(б), посвященном реконструкции и дальнейшему развитию городов. Приступить к подготовительным работам следовало немедленно.

Первая шахта была заложена в ноябре 1931 года, а уже 15 октября 1934 года от «Комсомольской» до «Сокольников» прошел пробный поезд. Пассажиры вошли на станции 15 мая 1935 года.