Поезд «Учителю и ученику» отправился в первый рейс

На Сокольнической линии Московского метрополитена отправился в первый рейс тематический поезд «Учителю и ученику», посвященный Дню учителя.

Российское военно-историческое общество совместно с Московским метрополитеном запустили новый тематический поезд. В его оформление вошли изображения новых учебников истории, а также мемориалов, установленных или отреставрированных РВИО: Саур-Могила, Ржевский мемориал Советскому солдату, Князь Александр Невский с дружиной, памятник Героям Первой мировой войны,

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем городской транспорт комфортнее, а также стремимся, чтобы во время поездки пассажиры могли получить полезную информацию и обогатить свои знания. Вместе с Российским военно-историческим обществом мы запустили уже 17 тематических поездов. Новый брендированный состав «Учителю и ученику» вышел на Сокольническую линию и будет курсировать по ней в течение 6 месяцев», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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За 10 лет совместной работы Российского военно-исторического общества и Московского метрополитена было оформлено 17 поездов, посвященных историческим событиям и самым значимым победам русского оружия, их отражению в культуре и кинематографе.

В разделе «Учителю и ученику» на главном историческом портале страны ИСТОРИЯ.РФ собраны дополнительные методические материалы в соответствии с новой линейкой учебников истории. Раздел содержит более 35000 единиц контента. Это тексты, наглядные презентации, видеоролики, подкасты – интересные материалы по истории древнего мира, средневековью, периоду Великой Отечественной и Второй мировой войны. Материалы будут полезны не только ученикам и преподавателям, но и всем, кто интересуется отечественной и зарубежной историей.

Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества