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Состоялось первое испытание пробного поезда Московского метрополитена.
14 октября 1934 года состоялось первое испытание пробного поезда Московского метрополитена.
Два вагона, моторный и прицепной, проехали по только что построенной линии от «Сокольников» до «Парка культуры». Они были доставлены к месту назначения в рекордный срок.
Первое время в метро работали четырехвагонные составы, ходившие с пятиминутным интервалом. Затем пустили шестивагонные поезда. Они ходили в общей сложности около 40 лет
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Другие события в этот день
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы — великий христианский праздник чудного явления Покрова Пресвятой Богородицы, он принадлежит к числу великих праздников. История самого события, послужившего поводом к установлению праздника, известна достаточно хорошо. Она относится к Х веку, ко времени правления императора Льва Мудрого, когда Византийская империя вела войну с сарацинами (мусульманами). В ту ночь к Константинополю подступили войска варваров. Горожане молились об избавлении от врагов, и в 4-м часу ночи во время Всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей увидел идущую по воздуху Богородицу. Она была озарена Небесным светом, ее сопровождали Ангелы и святые. По правую и левую руку от нее шли Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала молиться и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжила свою молитву, закончив которую, Она сняла со своей головы покрывало и держала над молящимися людьми, при этом покрывало сияло «как лучезарное светило». Этот праздник празднуется именно Русской православной церковью. Праздник не входит в число 12 важнейших церковных торжеств, так как события, которые вспоминают в этот день, произошли уже после вознесения Богородицы на небо. Тем не менее в России Покров отмечают на уровне с другими праздниками в честь Девы Марии. Многие духовные писатели видят в этом знак особой духовной силы русского народа. Согласно базе данных «Храмы России», на территории России Покрову Пресвятой Богородицы посвящено более 1300 храмов. На Руси этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, с ним было связано множество примет, посвящённых окончанию осени и началу зимы. С этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и осенний свадебный сезон. Также в это время нередко выпадает первый снег. Изображение на обложке: Фреска Дионисия в Ферапонтовом монастыре
14 октября∙2025 год
Советский офицер, военнопленный Александр Печерский организовал и возглавил восстание в лагере смерти Собибор
14 октября 1943 года советский офицер, военнопленный Александр Печерский организовал и возглавил восстание в лагере смерти Собибор Нацистский лагерь смерти Собибор был создан весной 1942 года. Своих жертв там травили газом, морили голодом, добивали непосильным трудом. Над людьми проводили бесчеловечные медицинские опыты. Под руководством Печерского из 530 заключенных лагеря в восстании участвовало более 400. В истории Второй мировой войны это был единственный успешный массовый побег из нацистского лагеря смерти. Ранее по разным подсчетам, в Собиборе было уничтожено до 250 000 человек. После восстания лагерь прекратил свое существование. РВИО установило в Ростове-на-Дону бюст Александру Печерскому. Также при поддержке экспертов Общества снят фильм о событиях в Собиборе.
14 октября∙1943 год
Электротехник Лодыгин подал заявку в Департамент торговли и мануфактур на изобретенную им лампу накаливания
Электротехник Лодыгин подал заявку в Департамент торговли и мануфактур на «Способ и аппараты дешевого электрического освещения» – на изобретенную им лампу накаливания. Электрическую лампочку изобрел русский инженер.
14 октября∙1872 год
Международный факультет МГУ имени М. В. Ломоносова был преобразован в самостоятельный институт — день рождения МГИМО.
14 октября 1944 года Международный факультет МГУ имени М. В. Ломоносова был преобразован в самостоятельный институт — день рождения МГИМО. За год до этого, 31 августа 1943 года, в МГУ был создан факультет международных отношений. На первый курс было зачислено 200 студентов. Они же стали выпускниками МГИМО в 1948 году. С 1946 года вуз начал прием учащихся из зарубежных стран. За более чем семь десятилетий МГИМО стал одним из ведущих российских вузов, готовящий специалистов по множеству направлений. На его кафедрах работали выдающиеся ученые, которые внесли существенный вклад в развитие науки международных отношений.
14 октября∙1944 год
Русский гарнизон крепости Очаков отбил штурм турецкой армии
Русский гарнизон крепости Очаков (5 тысяч) отбил штурм 40-тысячной турецкой армии. Потери противника – 20 тысяч. «По храбрости здешнего гарнизона, оный неприятель отступил с уроном и город Очаков от такой злодыхательной бури освободился» (рапорт)
14 октября∙1737 год
Заложение деревянной церкви Святой Троицы
На Троицкой площади Петербурга в день Покрова Пресвятой Богородицы была заложена деревянная церковь Святой Троицы, которая получила временный статус кафедрального собора новой столицы.
14 октября∙1703 год
Отстранение Хрущева от должности Первого секретаря ЦК КПСС
Пленум ЦК КПСС отстранил Хрущева от должности Первого секретаря ЦК КПСС – в его отсутствие и, якобы, по его просьбе «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья». Первым (с 1966 – Генеральным) секретарем стал Брежнев.
14 октября∙1964 год
Красная армия освободила Запорожье от немецко-фашистских захватчиков.
14 октября 1943 года Красная армия освободила Запорожье от немецко-фашистских захватчиков. Запорожская операция проводилась под командованием генерала армии Родиона Малиновского в рамках Нижнеднепровской стратегической наступательной операции. Впервые в войне город брался штурмом ночью силами нескольких армий. Это событие создало условия для наступления на Кривой Рог, а также спасло от полного уничтожения Днепрогэс. Была улучшена обстановка на всем южном крыле советско-германского фронта.
14 октября∙1943 год
На полную мощность была запущена Волжская ГЭС имени В. И. Ленина.
14 октября 1957 года на полную мощность была запущена Волжская ГЭС имени В. И. Ленина. Она находится на реке Волга в Волгоградской области, между городами Волгоград и Волжский. До 1960 года Волжская ГЭС была крупнейшей ГЭС в мире, а сейчас первая по мощности в Европе. Строительство Волжской ГЭС сыграло решающую роль в объединении энергосистем Центра, Поволжья и Юга. С нее началось формирование Единой энергосистемы России.
14 октября∙1957 год
Вероятная дата освящения церкви Покрова на Нерли
Вероятная дата освящения церкви Покрова на Нерли. Шедевр русской архитектуры. По преданию князь Андрей Боголюбский «совершил» церковь в память своего старшего сына Изяслава, смертельно раненного в победоносном походе против Волжской Булгарии.
14 октября∙1158 год
Начало Карибского кризиса
Американский самолет-шпион сфотографировал советские ракеты на Кубе. Начало Карибского кризиса, в ходе которого мир балансировал на грани ядерной войны
14 октября∙1962 год
Состоялось торжественное открытие нового театра, названного Мариинским по имени супруги Александра II.
14 октября 1860 года состоялось торжественное открытие нового театра, названного Мариинским по имени супруги Александра II. Мариинский театр появился на месте сгоревшего театра-цирка. От здания остались лишь каменные стены, сводчатые перекрытия коридоров и лестницы. Через год оно было восстановлено под руководством архитектора Альберта Кавоса. Сезон открыла опера Михаила Глинки «Жизнь за царя». На сцене Мариинского театра состоялось множество мировых премьер опер и балетов, ставших впоследствии признанной классикой. В 1920 году Мариинский театр был переименован в Государственный академический театр оперы и балета, но в 1992 ему было возвращено историческое название.
14 октября∙1860 год