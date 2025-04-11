Состоялось первое испытание пробного поезда Московского метрополитена.

14 октября 1934 года состоялось первое испытание пробного поезда Московского метрополитена.

Два вагона, моторный и прицепной, проехали по только что построенной линии от «Сокольников» до «Парка культуры». Они были доставлены к месту назначения в рекордный срок.

Первое время в метро работали четырехвагонные составы, ходившие с пятиминутным интервалом. Затем пустили шестивагонные поезда. Они ходили в общей сложности около 40 лет