Торжественно открыта 1-я линия Московского метро

15 мая 1935 года торжественно открыта 1-я линия Московского метро от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» с ответвлением на «Смоленскую». Всего 11 км. Сейчас длина сети – 523 км (расстояние от Москвы до Курска)